Ana María Aldón pone rumbo a Costa Ballena sin ver a Ortega Cano tras su comentadísima reaparición en televisión

La colaboradora se alojó en un hotel tras su comentadísima entrevista en 'Ya es verano' y este lunes, sin pasar por su casa ni hablar con su marido, ha puesto rumbo a Costa Ballena dando nuevas declaraciones sobre su crisis con el torero

MADRID, 22 (CHANCE)

Más fuerte que nunca y con las cosas muy claras. Así podríamos resumir la actitud de Ana María Aldón en su reaparición en el programa 'Ya es verano' después de un mes alejada de los platós de televisión. Reconociendo que está atravesando una crisis con José Ortega Cano pero que por el momento no se han planteado una separación, la andaluza ha dejado entrever que está dispuesta a "comerse sapos y culebras" por el bien del hijo que tiene en común con el torero, lo más importante para ambos en estos momentos en los que su matrimonio está en la cuerda floja.

Y es que Ana María no solo no ha negado su posible divorcio - insistiendo en que nadie va a marcar sus tiempos y deslizando que si no dan el paso es solo por su pequeño - sino que ha admitido que es incapaz de responder a la pregunta de si sigue enamorada de Ortega Cano: "Ahora estoy más enamorada de mí" confesaba.

Unas comentadísimas declaraciones tras las que la diseñadora escenificaba que su separación es más real de lo que quiere admitir trasladándose a un hotel de la capital en lugar de irse a su domicilio a las afueras de Madrid, en cuyo interior se encontraba el torero.

Y esta mañana, sin haber visto a su marido tras su polémica entrevista 'confirmando' su 'ruptura', Ana María ha abandonado a Madrid con una sonrisa sin aclarar si ha hablado con Ortega ni qué le han parecido sus 'dardos' sobre su matrimonio al torero: "Ya he dicho lo que tenía que decir" ha comentado.

Feliz por su vuelta a televisión porque como explica "tengo que seguir trabajando, no es lo más importante de la vida pero está bien y todo el mundo lo hace", Ana María nos ha contado qué ha estado haciendo durante estas semanas en las que se ha mantenido alejada del foco mediático: "Hijo mío, yo no he estado haciendo nada. He estado recuperándome ¿a ti te parece poca tarea?".

"Podemos decir que yo me estoy recuperando" ha añadido, evitando aclarar cuál será el siguiente paso qué dará pero dejando claro que ponerse en contacto con la familia de Ortega Cano no pasa por su cabeza.

Sin embargo, la cosa cambia cuando le preguntamos por el torero y, asegurando que "es normal" ha dejado entrever que pronto mantendrán una conversación para decidir el futuro de su matrimonio en el que el bien de su hijo en común será lo más importante: "Efectivamente".