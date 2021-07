AMP.- Bielorrusia.- Una ONG bielorrusa defensora de los Derechos Humanos denuncia la desaparición de su director

FOTO: Enlace a fotografía disponible al final del texto.

Las autoridades habrían detenido hasta a 20 defensores de los DDHH, activistas y periodistas en la última jornada

Viasna, una ONG bielorrusa defensora de los Derechos Humanos, ha denunciado este miércoles la desaparición de su director, Ales Bialiatski, según ha informado la propia organización en su canal de Telegram.

"No tenemos contacto con el director del centro de Derechos Humanos Viasna", han señalado. La ONG ha alertado, además, de que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una serie de registros en los domicilios del abogado de la organización, Vladimir Labkovich, y de Valentin Stefanovich, miembro del consejo de organización.

Así, la mujer de Stefanovich ha advertido de que ha sido detenido por los agentes, que han confiscado algunos de sus dispositivos informáticos. Según ha explicado Viasna, Stefanovich ha sido acusado de "organizar acciones que violan gravemente el orden público" y "evadir impuestos".

También ha sido detenida la mujer de Labkovich y la defensora de los Derechos Humanos, también miembro de la organización, Eugenia Babaeva, junto a otros activistas.

Bialiatski fue sentenciado en 2011 a cuatro años de prisión por evasión de impuestos después de que las autoridades bielorrusas recibieran información sobre sus cuentas en bancos extranjeros. El líder de Viasna ha explicado, sin embargo, que se trataba de ayuda extranjera destinada a las actividades de la ONG.

Por otra parte, el defensor de los Derechos Humanos Sergei Sis ha sido arrestado, según la ONG, que ha alertado de que el líder del movimiento opositor Por la Libertad Yuri Gubarevich también ha sufrido registros en la sede de la organización en Minsk.

"La buena noticia es que el Comité de Investigaciones reconoció al movimiento Por la Libertad como organización de Derechos Humanos, pero la mala es que está registrando nuestra oficina", ha explicado en su cuenta de Facebook.

También ha sido registrado el apartamento del político Anatoli Lebedko, partidario de la líder opositora Svetlana Tijanóvskaya, mientras que la Asociación de Periodistas de Bielorrusia ha denunciado que las fuerzas de seguridad han registrado su sede.

Por el momento, las autoridades no se han referido a la nueva batería de registros y detenciones, aunque el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, informó el martes que el Gobierno estaba analizando el trabajo de las organizaciones no comerciales y no gubernamentales, así como los medios de comunicación, que reciben financiación extranjera.

La secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric, ha mostrado "preocupación por las nuevas detenciones de representantes de la sociedad civil y defensores de Derechos Humanos en Bielorrusia", y ha pedido a las autoridades que detengan "los ataques injustificados y liberen a los detenidos" a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter..

