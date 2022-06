Amador Mohedano y Rosa Benito... ¿Emocionante reencuentro en televisión?

MADRID, 24 (CHANCE)

Mucho se ha especulado con que Amador Mohedano habría viajado a Madrid para sentarse este viernes en el 'Deluxe' y contestar a algunas de las afirmaciones que Rocío Carrasco ha hecho sobre él y sobre su hermana Gloria - a los que califica de "jauría" y a los que culpa directamente de la separación de Rocío Jurado y Pedro Carrasco - en los dos episodios de 'En el nombre de Rocío' que hemos podido ver hasta el momento.

Sin embargo, y según nos ha contado el propio Amador a su regreso a Chipiona, su viaje a la capital no ha tenido nada que ver con su sobrina, sino con su participación en la próxima entrega del programa que Toñi Moreno presenta en Telecinco, 'Déjate querer'.

"He estado muy bien, muy a gusto, muy ameno, se me ha hecho corto. Me han atendido fantástico y con Toñi fantástica" confiesa sonriente, admitiendo que este cambio de registro en medio del delicado momento familiar que están viviendo por la docuserie de Rocío Carrasco le ha venido fenomenal.

Un programa en el que los invitados reciben alguna sorpresa de personas especiales para ellos y en el que, se comenta, Amador se podría reencontrar con Rosa Benito en un plató años después de su separación. Sin confirmar ni desmentir los rumores, el hermano de Rocío Jurado nos pide que esperemos a ver el programa, "que os va a gustar a todos muchísimo". "He visto a gente llorando en el plató" añade misterioso, dejando en el aire si la emoción del público se debía a verle de nuevo con su exmujer.

Quien seguro que no le ha sorprendido en 'Déjate querer' es José Ortega Cano, inmerso en una grave crisis con Ana María Aldón que podría acabar en separación. Algo sobre lo que Amador asegura no tener "ni idea". "Yo no lo sé, pero no lo veo normal" señala. Además, y en defensa del torero, su cuñado duda mucho que en su casa manden más Gloria Camila y Marina como ha asegurado la propia Ana María: "No creo que sea así* pero cada persona es un mundo y no sabemos nada".