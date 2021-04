AM.-Una treintena de municipios de CyL, incluido Salamanca, cierran el interior de la hostelereía desde mañana

Igea pide a la población que no se baje la guardia porque se está cerca de "llegar a la orilla"

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha acordado este lunes el cierre del interior de la hostelería desde mañana en nueve localidades más que se suman a los 21 municipios que ya contaban con esta medida excepcional como ha detallado el portavoz de la Junta, Francisco Igea.

Esta medida obedece al acuerdo cerrado en el Consejo Interterritorial que establecía el cierre del interior de los establecimientos de hostelería y de las casas de apuestas en aquellas localidades donde el índice supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes.

Salamanca se suma a las capitales en las que no se puede abrir la hostelería que son Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, a las que se suma Salamanca.

Así, los nuevos municipios que se incorporan a la lista son: en Ávila Arenas de San Pedro, en Burgos Lerma; en León San Andrés de Rabanedo; en Salamanca se une Salamanca capital, Béjar y Villares de la reina; en Segovia Palazuelos y en Valladolid Aldeamayor de San Martín y La Cistérniga.

Se mantiene el cierre, en Burgos en Burgos capital, Miranda de Ebro, Medina de Pomar y Brivriesca; en Palencia también en la capital, en Aguilar de Campoo, en Villamuriel de Cerrato, Cervera de Pisuerga, Venta de Baños; dos leoneses, Villablino y La Pola de Gordón; en Salamanca en Carbajosa de la Sagrada, en Santa Marta de Tormes y Villamayor; en Segovia en la capital, Riaza y en El Espinar; en Valladolid capital y Tudela de Duero y, por último, en Soria capital y El Burgo de Osma.

El vicepresidente de la Junta y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han advertido de que la incidencia de Covid-19 en la Comunidad se incrementa, no obstante han detectado un crecimiento "más lento" de lo registrado después de Navidad, algo que han achacado al cumplimiento de las medidas y a los efectos de la campaña de vacunación que llega ya al 20 por ciento de la población con una dosis.

No obstante, Igea ha advertido de que es importante que ahora la ciudadanía "no baje la guardia". "No podemos bajar la guardia en este momento, estamos cerca de la orilla, a punto de llegar, tenemos que intentar no ahogarnos, estamos justo en el borde, vacunamos al 1 por ciento d ela población cada día, nos quedan 30 o 50 días para tener un porcentaje que asegure el 70 por ciento de la población", ha defendido Igea.