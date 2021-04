Álvaro de Marichalar cumple 60 años: cómo unió a su hermano con la Infanta y su olvidado fracaso en política

Como buen tauro, quienes conocen a Álvaro de Marichalar le definen como práctico, ordenado, trabajador, ambicioso, serio y pragmático. En lo que ya no coincide con la personalidad de los tauros es en ser una persona que busca la paz y la tranquilidad y en pertenecer al elemento tierra. No se ajusta porque si algo le gusta a Álvaro es la mar, aunque tenga los pies en la tierra y en cuanto a buscar tranquilidad, si algo hace feliz a este miembro de la aristocrática familia Marichalar, es la aventura, embarcarse en grandes y arriesgadas travesías.



La más peligrosa de las 39 expediciones que ha llevado a cabo en solitario, la comenzó en 2019 y no la terminará hasta 2023 por culpa de la pandemia. Toda una aventura con la que pretende emular la vuelta al mundo de la expedición organizada por el Rey Carlos I de España, iniciada en 1519 por Fernando de Magallanes y finalizada con éxito por Juan Sebastián de Elcano.









En una embarcación de tres metros de eslora bautizada 'Numancia' -en honor al pueblo celtíbero que resistió heroicamente a Roma hace 22 siglos y donde se encuentra la finca de su familia-, Álvaro, partió en una primera etapa el 10 de agosto de 2019 desde Sevilla y de Sanlúcar, en la segunda etapa, el 20 de septiembre, el mismo día que lo hiciera Magallanes quinientos años antes. La covid-19 le obligó a suspender la travesía a su llegada a Miami y está a la espera de que mejore la salud mundial para retomar el viaje desde el puerto de la ciudad mayamera para partir primero hacia Panamá, luego a la costa de California, para continuar por Alaska, por el Mar de Bering a Rusia, bajar a Japón, Filipinas, sur de Asia, India y la Península Arábiga desde donde comenzará el regreso a España.





Cuando termine esta vuelta al mundo, será su expedición más larga, navegando en pie y en solitario, que podrá unir a anteriores gestas como la travesía de 18.000 kilómetros de distancia de Roma a Nueva York que realizó durante 65 días en 2002. Dos años más tarde se embarcaba en una nueva aventura entre Formentera y Odessa en el sur de Ucrania. En 2006 y para conmemorar el quinto aniversario del nacimiento de San Francisco Javier, patrón de su tierra, Navarra, y de los navegantes, cruzó el Atlántico entre Hong Kong- Tokio. Toda una aventura, no solo a nivel personal, también un récord mundial - el 11 en su carrera-, al atravesar los 5.000 km del estrecho de Formosa con una moto naútica en una época complicada por los tifones.

Al terminar esa expedición le preguntaban en una entrevista en El Faro de Vigo si "tras días de soledad en el mar, ¿no piensa en casarse?" Su respuesta no daba opción a repregunta: "¡Ya estoy casado con la mar! Creo que el matrimonio es la decisión más importante en la vida y aún no estoy preparado. Cuando lo esté, buscaré a mi chica ideal, pero no antes de cinco años".

Un breve matrimonio con Ekaterina Anikieva

Cuando Álvaro de Marichalar dijo aquello, era septiembre de 2006 y casi, casi, acierta. Sin embargo, se casaba cuatro años después, el 25 de septiembre de 2010 con Ekaterina Anikieva, de origen Ucraniano y nacionalidad Rusa a la que llevaba 26 años.

La boda se celebró en la finca soriana de la familia Marichalar en Numancia. Las crónicas de sociedad de aquel fin de semana narraban que la ceremonia había sido sencilla y con pocos invitados, los justos y necesarios, los más íntimos de los novios. "La novia estaba muy guapa con un vestido poco convencional lleno de encajes, manga larga y cuello redondo. Su peinado consistía en una bonita trenza a un lado y una diadema de flores azules secas, mientras que Álvaro vestía con un traje de novio más tradicional, donde destacaba un bonito chaleco amarillo", se podía leer en la web República.

El matrimonio se rompía en marzo de 2014, días después del fallecimiento de la madre de Álvaro, Concepción Sáenz de Tejada. "Katya y yo hemos decidido separarnos para poder seguir un camino que no podemos continuar juntos. Katya y yo nos queremos demasiado para sufrir la falta de armonía que nos imponen las circunstancias. Ella necesita vivir en un ambiente de paz que yo no puedo dar en este momento. Nos quedan los irrepetibles días de los cinco años que hemos permanecido juntos. He tenido la enorme suerte y dicha de compartir un trozo de vida con una de las más maravillosas personas que he conocido nunca" escribió el navegante en su Cuaderno de Bitácora.

El estigma de ser el excuñado de la infanta Elena

Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada, es el tercero de los seis hijos que tuvo el matrimonio formado por Amalio de Marichalar y Bruguera, VIII conde de Ripalda, y Concepción Sáenz de Tejada, Dama Divisera Hijadalgo del Ilustre Solar de Tejada.

Educado "con cariño y mucho sentido de la moral y los principios", según sus propias palabras, su primera vocación pasaba por el Ejército del Aire ya que quería ser piloto de combate, pero un accidente de tráfico puso fin a ese sueño. Graduado por la Business Administration en Florida, se ha dedicado, como empresario al sector inmobiliario y al de las telecomunicaciones.

En 1985 puso en marcha TeleSat, compañía pionera en la venta de antenas parabólicas y ha estado ligado al mundo de la telefonía móvil con distintas empresas. Brillante conferenciante, ha dado más de 1.000 conferencias en 16 países, es académico de número de la Real Academia de la Mar que fue fundada en 2005 por el oficial de la Armada José Ventura Olaguibel.

A Álvaro de Marichalar le sienta mal que le nombren como el hermano de Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena, "una losa en mi vida" ha dicho en distintas entrevistas.

"Fui yo quien le presentó a la infanta. Yo tenía una vida social bastante prolija. Era relaciones públicas de Pachá y de Tartufo y estaba en mi grupo de amigos. Su prima Alexia de Grecia fue mi novia. Y pasó de ser él mi hermano a ser yo el suyo. Fue trágico para mí, devaluó mi vida como pequeño empresario y como deportista” (El País, 18 de mayo 2013)

Pese a que la infanta Elena y Jaime de Marichalar llevan 14 años separados, Álvaro de Marichalar sigue lamentando el fracaso de ese matrimonio y mantiene una relación estrecha con su excuñada y sus sobrinos, Victoria de la que asegura se parece mucho a su madre, doña Concepción Sáenz de Tejada y Felipe (Froilán) del que afirma es una buenísima persona.

Desembarco en la política

En 2019 fundó Omnia Europa, un partido paneuropeo para defender la raíces cristianas de Europa y sin políticos, con exafiliados de UPyD, partido con el que ya se presentó, encabezando las listas por Soria, para las generales de 2008.

No es la única vez que se ha metido en política ya que iba el último de la lista de Fuerza Ciudadana para la alcaldía de Barcelona. Como españolista ha sido muy activo contra el independentismo catalán enfrentándose a miembros de los CDR tras la consulta independentista del 1-O.

Enfrentamientos que incluso le llevaron a ser detenido y a protagonizar un incidente con los Mossos d'Esquadra. Fue acusado de desobediencia y resistencia a la autoridad.