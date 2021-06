Álex Lachhein, sobre el origen del virus: "La teoría de la zoonosis hace aguas por todos lados"

Hace escasas semanas, la Unión Europea y Estados Unidos instaron a la elaboración de un estudio convocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los orígenes de la pandemia de coronavirus, que sea “transparente” y “libre de interferencias”, y afirmaron que trabajarán juntos para desarrollar “métodos” para posibles futuras investigaciones sobre brotes.

Ambos bloques planteban esta demanda en un comunicado conjunto tras su cumbre de este martes en Bruselas. Cabe recordar que el germen de la covid-19 es una de las grandes incógnitas pendientes de resolver y que se convertiría en la llave para dar respuestas a un virus que ha cambiado drásticamente nuestras vidas.

Álex Lachhein es naturalista y divulgador medioambiental y ha escrito un libro denominado 'Wuhan, la peste roja'. Un ejemplar en el que plasma algunas de las investigaciones que ha llevado a cabo sobre esa cuestión y otras incógnitas que tienen que ver fundamentalmente con el origen de la covid-19.









En 'Wuhan, la peste roja', lo que cuenta el colaborador de 'Cuarto Milenio' es una ampliación de un artículo suyo de hace casi un año, en plena pandemia. Cuando se decretaba el estado de alarma, en concreto. De hecho, así ha recordado en COPE como todo el equipo del programa trató de adaptarse al confinamiento no pudiéndose continuar con el formato. "Se intentó realizar desde casa pero al final se desechaba la idea porque la calidad del formato es muy alta y no tenía el estándar a la que los espectadores estaban acostumbrados todos los domingos".

Para los primeros programas de 'La Estirpe de los Libres', Iker Jiménez le realizó una petición. "Me pidió que investigara sobre la fauna infecciosa. Ya se apuntaba al pangolín y a otros animales... y la investigación me llevó a ir tirando del hilo y meterme en el internet profundo. Información que normalmente no sale a la luz". Ahí, daría con "el murciélago y la verdad de la supuesta sopa del murciélago. Di con las cuevas dónde vive ese murciélago. Di con unos mineros enfermos. Ahora todo el mundo lo cuenta pero nosotros lo contamos hace un año".

"SE LES FUE DE LAS MANOS"









En los especiales de estos programas que tuvieron carácter monográfico, Lachhein le envió a Jiménez todo lo que había encontrado tras esas vastas investigaciones. Con toda esa información, escribió un artículo de prensa. "Se tituló: 'Los bulos del mercado de Wuhan' y parece ser que el artículo tuvo mucho impacto y llegó a hacerse referencia en cuanto a la cronología de este problema hasta la fecha", ha asegurado el naturalista en COPE.

De todas esas reflexiones y más investigaciones sobre las cepas y las vacunas contra la covid-19, nace el libro que acaba de publicar este experto. Un modo de tratar de arrojar luz sobre las principales preguntas que se formula todo el mundo sobre la pandemia.

"La teoría de la zoonosis y del origen natural del virus hace aguas por todos los lados y ya no estamos en la tesitura y en la incógnita de si salió o no del laboratorio. Esto está claro. Existe una creación artificial porque los científicos han demostrado que el SARS-CoV-2 tiene unas huellas digitales irrefutables porque no se pueden dar de manera natural".

Con todas las reflexiones que recoge en 'Wuhan, la peste roja', Lachhein está en la labor de asegurar que el coronavirus fue "deliberadamente liberado para hacer una prueba entre la población civil. Un pequeño reducto de personas para ver qué pasaba y se les fue de las manos". Múltiples incógnitas sobre el virus y la pandemia todavía pendientes de respuesta. Por tanto, la reflexión es la siguiente: ¿Llegaremos a resolver esas cuestiones algún día? Solamente el tiempo dará las claves.