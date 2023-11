Alejandra Rubio aclara cuál es su relación con la novia de Gustavo Guillermo

MADRID, 8 (CHANCE)

La revista Semana trae este miércoles una exclusiva de Gustavo Guillermo, quizás la más esperada, hablando de las Campos y, sobre todo, contestando a Edmundo Arrocet después de todas las entrevistas que él y su familia ha dado estas últimas semanas. Muy conciso, el que fuera la mano derecha de María Teresa Campos no se ha callado nada y ha aclarado que la relación con las hermanas Campos está ahora mejor que nunca.

Una entrevista que se ha comentado esta tarde en el plató de 'Así es la vida' y por la que hemos conocido que Alejandra no tiene ningún tipo de contacto con él ni con su novia, a quien considera que quiso sembrar la discordia en su familia.

Carmen ha recalcado las palabras de Gustavo y ha asegurado que "ahora mismo estamos en un buen momento" y que "él estuvo con nosotras en todo momento" cuando su madre se encontraba en su peor momento.

En cuanto a Edmundo Arrocet, la hermana de Terelu ha comentado que "le dije que no hablase de esta persona para que no contestara, pero ha salido y se ha encontrado con que este señor ha hablado", por eso apoya la decisión de su amigo de desmentir todo lo que ha dicho el humorista.

Sin pelos en la lengua, Carmen ha asegurado que Gustavo "ha contado una mínima parte" y que "no le voy a decir a Gustavo lo que tiene que hacer ahora porque la otra parte ha hablado", dejando claro que "si en vida le hubiese dolido que hubiesen hablando de mi madre, ahora no lo va a permitir. Gustavo va a defender a mi madre por encima de todo y de todos, de la misma manera que hacemos nosotros".

Por su parte, Alejandra ha comentado que esta entrevista "era lo que esperaba y lo que yo quería, él tiene la verdad de esto y ha hecho muy bien en explicar lo que ha vivido y lo que sabe" y mostraba su felicidad porque se sepa, de una vez, la verdad: "Edmundo se ha permitido el lujo de decir muchas barbaridades, pero ha venido Gustavo y le ha contestado".

Sin embargo, ha llamado especialmente la atención que haya confesado que no ha hablado con Gustavo porque no le ha respondido a un mensaje que le escribió tras su salida de 'GH VIP': "Le escribí preguntándole qué le había pasado para que le expulsaran, pero no me ha contestado. No habrá podido, yo que sé".

Además, la hija de Terelu ha confesado que "Ainhoa ha intentado crear algo que no hay, esa es la realidad" sobre la novia de Gustavo y, además, ha añadido que "y Gustavo, conociéndole, le habrá dicho 'Oye...'".

Tras escuchar estas declaraciones, Carmen ha confesado que llamó a Ainhoa en representación de toda la familia para decirle cuándo era la misa de su madre en Madrid y Alejandra, le paraba los pies dejando claro su distanciamiento con esta: "Será a tu familia, porque yo no".

De esta manera, la joven colaboradora ha dejado claro que no le gustó las declaraciones que hizo Ainhoa en el plató de 'GH VIP' cuando defendía a su pareja porque, al menos desde su punto de vida, lo hizo con la intención de malmeter entre las familias.