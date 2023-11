Alcaldesa Alcalá confirma la llegada de más migrantes y pide que Gobierno aclare si está un montando "un CIE encubierto"

La alcaldesa de Alcalá de Henares, la 'popular' Judith Piquet, ha confirmado la llegada en la tarde de este martes de más migrantes al acuartelamiento Primo de Rivera de la localidad y ha pedido al Gobierno de España que aclare "si lo que está montando" en el municipio es "un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) encubierto".

"La última noticia que tenemos es que llegarán hoy mismo a la ciudad a partir de las tres de la tarde. Que están ultimando las obras, porque sí, efectivamente nos confirman que no está todo preparado para su llegada", ha explicado la regidora en declaraciones a los medios durante la celebración del 11 Pleno de la Federación Madrileña de Municipios, en el que se ha convertido en su nueva presidenta.

Sobre este punto, Piquet ha aludido al incremento de la capacidad máxima de estas instalaciones para albergar migrantes trasladados a la Península desde Canarias. "Primero eran 100, luego eran 400 y pico, después 1.134 y ahora nos dicen que será probablemente 1.260", ha indicado la alcaldesa, quien ha constatado que "siguen" sin decirles "durante cuánto tiempo van a estar en la ciudad".

Por ello, ha reclamado que el Ejecutivo central aclare "si lo que está montando en Alcalá de Henares es un CIE encubierto" y siguen haciéndole "muchísimas preguntas".

En este sentido, Piquet se ha referido al relevo de José Luis Escrivá al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de quien ha dicho que "no tuvo muchísimo talante para informar a las ciudades", para señalar que van a "seguir reclamando" a la nueva ministra, Elma Saiz, "toda la información" porque "afecta a la vida diaria" de sus vecinos.

"VAMOS A EXIGIRLE QUE NOS DIGA LA VERDAD"

"Vamos a exigirle que nos diga de verdad, qué es lo que va a ocurrir en Alcalá de Henares, porque siempre son informaciones contradictorias, y por supuesto que nos diga de una vez cuáles son esos criterios de derivación, esos criterios de reparto que llevamos exigiéndole desde el principio de estas informaciones y que siguen sin decirnos", ha añadido la primera edil, quien ha acusado al Gobierno de España de falta de "lealtad" hacia los municipios.

"Seguimos exigiéndole al Gobierno de la nación toda esta información y esperemos que la nueva ministra tenga a bien concedérnoslos de una vez", ha concluido.

Precisamente este martes, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha vuelto a pedir también "información" al Ejecutivo central sobre la llegada de estos migrantes.

En una entrevista en 'Telemadrid', la consejera ha recordado los servicios que presta la Comunidad para la atención e integración de estas personas, pero ha admitido la dificultad que implica hacerlo sin saber "qué va a pasar", "cuánto tiempo van a estar", en "qué situación documental se les deja" o "si hay personas en situación de vulnerabilidad".

"No sabemos nada más que el número de personas, cuándo vienen y luego nos dicen que rotan, pero no sabemos qué significa eso de que rotan y qué hacen cuando rotan", ha añadido Ana Dávila, quien se ha preguntad "por qué" no quieren facilitar esa información cuando Madrid es "una comunidad acogedora".