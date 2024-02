Albiol reta a partidarios de "acoger a todo el mundo" a ser "coherentes" y regularizarlos

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), ha retado este miércoles a los partidos y gobiernos partidarios de, en materia de inmigración, "acoger a todo el mundo", a ser "coherentes" y dar papeles a todos los inmigrantes irregulares que llegan.

Así lo ha señalado en una mesa de redonda del ciclo "La inmigración en los países avanzados: ¿Problema o solución?", organizado por el Cercle d'Economia, en el que también han participado el alcalde de Manresa, Marc Aloy (ERC), el de Guissona, Jaume Ars (Junts), y la de Badia del Vallès, Eva Menor (PSC).

Entre el público del acto destacaba el expresidente catalán Jordi Pujol, acompañado de su hijo Oriol. El expresident, socio del Cercle d'Economia, ha asistido a las tres sesiones del ciclo de inmigración organizado por la entidad.

"Si están tan convencidos de que somos un país solidario que tenemos que acoger a todo el mundo, yo lo que pido es que sean coherentes y que les den papeles", ha señalado Albiol, que ha denunciado la "hipocresía" de los partidos y gobiernos que defienden la llegada de inmigrantes, "pero luego los dejan aquí y los ayuntamientos que se apañen".

Al respecto, ha pedido que las administraciones partidarias de ser "un país de acogida" sean "consecuentes" y no dejen a las personas que llegan a España de forma irregular "campando por las ciudades".

"Son personas que no tienen permiso de trabajo, por lo tanto, no pueden aspirar a un puesto de trabajo con condiciones dignas, pueden acabar siendo víctimas de las mafias o de explotadores. Acaban en la mendicidad, recogiendo chatarra, o en algunos casos siendo autores de delitos", ha indicado.

El alcalde ha criticado que actualmente el Gobierno reparte los inmigrantes por el territorio y no acompaña a los ayuntamientos, que tienen que "apañárselas" con sus "limitaciones económicas y materiales".

"Si dejamos entrar a todo el mundo, que sea con todas las consecuencias, que tengan papeles y que puedan trabajar, cotizar. Si no, me parece un discurso de hipocresía, me parece muy fácil decir 'queremos acoger a todo el mundo', pero luego los dejan allí y los ayuntamientos que se apañen", ha reiterado Albiol.

El alcalde se ha mostrado totalmente contrario a esta "filosofía" y ha defendido que la inmigración "tiene que venir de forma ordenada".

En el transcurso del acto, el alcalde de Guissona, municipio de Lleida con más de un 53 % de población inmigrante, ha puesto de relieve sus políticas de integración y la buena convivencia y cohesión social en este pueblo de menos de 8.000 habitantes y con una tasa mínima de paro, que acoge a personas procedentes de 43 países, la mayoría llegadas para trabajar en la compañía agroalimentaria bonÁrea.

Los alcaldes de Badia y de Manresa también han hecho énfasis en la necesidad de abordar rigurosamente el fenómeno de la inmigración y la necesidad de los municipios de disponer de más recursos para gestionarlo. EFE

1011900

mcp/fl/jdm