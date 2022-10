Alberto Reyero: Los protocolos covid en residencias fueron discriminatorios

El exconsejero madrileño de Políticas Sociales Alberto Reyero, de Ciudadanos, considera que los polémicos protocolos covid-19 de derivación de residencias a hospitales fueron "una auténtica aberración, una discriminación absoluta y una vulneración de los derechos fundamentales de las personas mayores".

Reyero publica este lunes 3 de octubre el libro "Morirán de forma indigna", editado por Libros del K.O., sobre las circunstancias en las que murieron miles de mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la covid-19 y sobre las decisiones políticas que se tomaron aquellos días.

El título reproduce una frase que le escribió al consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el 22 de marzo de 2020, cuando conoció los protocolos que impedían el acceso a los hospitales a determinadas personas.

En una entrevista con la Agencia Efe, Reyero afirma que decidió escribir el libro cuando el PP y Vox tumbaron en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias después de las elecciones de mayo de 2021.

"Me fui en silencio (el 2 de octubre de 2020) con la esperanza de poder explicar mi gestión durante ese periodo, pero se me bloqueó la oportunidad de hacerlo y decidí escribir un libro para entender mejor lo que pasó", explica precisamente cuando se cumplen dos años de su dimisión como consejero del primer Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso.

MUCHA GENTE SE HUBIERA SALVADO CON UNA ATENCIÓN ADECUADA

Al ser preguntado si se podrían haber evitado las miles de muertes que hubo en las residencias, responde: "Nunca lo sabremos".

"Si cualquiera de nosotros nos ponemos malitos, lo normal es que nos lleven a urgencias y a un hospital para que nos curen, pero esa oportunidad se impidió a muchas personas con una situación de dependencia no muy elevada. Una persona, por ir en silla de ruedas o por estar en una residencia, no podía optar a entrar en un hospital", señala.

Tampoco se les ofrecieron otras alternativas porque podrían haber sido atendidos en las propias residencias o se les podrían haber dado camas en los hospitales privados, pero "no se derivó a nadie a las camas de los hospitales privados, excepto si tenían una póliza privada", indica.

El exconsejero se muestra convencido de que hubiera habido gente que se hubiera salvado si hubiera tenido una atención adecuada, pero "en cualquier caso, los que hubieran muerto lo hubieran hecho en unas condiciones mucho más dignas y no simplemente aplicándoles morfina y sedación, como ocurrió en muchos casos, por los testimonios que conocemos de las propias residencias".

LOS PROTOCOLOS, UNA AUTÉNTICA ABERRACIÓN

Los protocolos de derivación de las residencias a los hospitales fueron, a su juicio, "una auténtica aberración", algo que "como sociedad no nos podemos permitir porque es una discriminación absoluta y una vulneración de derechos fundamentales de las personas mayores, que tienen el mismo derecho que los demás a recibir atención sanitaria y hospitalaria".

Reyero rechaza el edadismo de la sociedad española -la discriminación hacia las personas de más edad- que respiró aliviada, una vez que conoció que la covid-19 afectaba fundamentalmente a personas mayores y se extendió la idea de que "les tocaba morir".

"Me rebelo ante esa discriminación que me parece absolutamente injusta", asevera el exconsejero antes de subrayar que ha escrito el libro "por los que estuvieron, por los que están y por los que estaremos porque al final todos llegaremos a esa situación".

"Cuando tengamos 80 años y estemos en una silla de ruedas en una residencia, ¿admitiremos que no se nos derive a un hospital por nuestra propia condición? Me parece un tema ético que como sociedad democrática avanzada no nos podemos permitir", recalca.

Precisa que conoció los protocolos cuando ya estaban enviados y que no participó "en ningún momento" en su elaboración, que comenzó el 13 de marzo de 2020, siendo la Comunidad de Madrid la única región en la que se utilizaron esos procedimientos por escrito.