Alberto Isla lanza un enigmático mensaje en Instagram: ¿dirigido a Isa Pantoja?

MADRID, 6 (CHANCE)

Mientras Isa Pantoja continúa con su periplo por Colombia y Perú, Alberto Isla sigue con su discreto día a día en España. El ex de Chabelita ha dado un giro de 180 grados a su vida desde que decidiese alejarse de los medios de comunicación.

Fue tras su nueva ruptura con Isa cuando terminó por romper con la prensa del corazón. Centrado en el deporte y en los suyos, Alberto no quiere saber nada de las idas y venidas sentimentales de su pareja. Y es que la nueva oportunidad que le dieron a su historia de amor no cuajó.

Separado de la madre de su hijo Albertito, Alberto Isla ha compartido un enigmático texto en sus stories de Instagram donde podría estar refiriéndose a su ex. "Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo pero por dignidad no llamo a quien no me responde, no voy a donde no me llaman, no escribo a quien no me contesta, y me alejo de donde no soy bienvenido", un texto de autoría anónima que circula mucho por las redes sociales.

¿Será esta una manera de mandarle un mensaje a Isa Pantoja? o ¿irán estas palabras destinadas a otra persona?