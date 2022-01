Alberto Garzón da positivo por Covid-19 y cancela su agenda

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dado positivo por Covid-19 y ha cancelado su agenda de actos y reuniones, si bien seguirá trabajando desde casa ya que se encuentra "bien".

Así lo ha informado el titular de Consumo en una publicación en su perfil de Twitter en la que ha reivindicado que la Sanidad Pública es la "mayor protección" de España "como país".

"Quiero dar las gracias a todas las personas que cuidáis de nosotros", ha escrito también Garzón.

He dado positivo en COVID-19. Me encuentro bien y seguiré trabajando desde casa, aunque me veo obligado a cancelar mi agenda de actos y reuniones.



