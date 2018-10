Aitana comparte su tarde más especial

MADRID, 12 (CHANCE)

Aitana continúa inmersa en su carrera profesional haciendo oídos sordos a todos los rumores acerca de su vida privada. Y es que la catalana ya ha desmentido su supuesta relación con el modelo Xavier Serrano en un directo con su amigo Raoul.

Por su parte, el joven modelo explicó a La Vanguardia que quería mantenerse al margen de todas las informaciones que se habían dado: "Prefiero no entrar en temas de mi vida privada, primero por ética profesional porque estoy centrado en mi trabajo, y, sobre todo, porque es un tema que afecta a otra persona que me importa que es Aitana. No voy a entrar en detalles".

Más allá de estas noticias, Aitana sigue inmersa en sus proyectos profesionales, una carrera que está dando sus primeros frutos y que le ha llevado a disfrutar de una de las artistas españolas más importantes del momento: Vanesa Martín.

La malagueña y la catalana han disfrutado de una tarde en el estudio de grabación donde ambas han estado trabajando en una composición que podríamos escuchar muy pronto. Un éxito seguro de la mano de Vanesa Martín y Aitana Ocaña.