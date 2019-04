Ághata Ruiz de la Prada sobre Pedro J.: "No le voy a perdonar en la vida"

Ághata Ruiz de la Prada ha sido la primera invitada al canal de YouTube de Sandra Barneda donde ha dado desde las claves para ser libre hasta cómo consiguió superar el bache mas duro de su vida.

"La verdad que siempre tuve la suerte de hacer lo que me de la gana" ha confesado. Además ha hecho un breve repaso de su vida y ha explicado cómo era su madre: "Mi madre lo pasó criminal porque tuvo depresiones, por eso mi vida ha sido una lucha contra la depresión". A pesar de que se crió en una familia aristocrática, confiesa que: "Lejanamente intentaba encajar, pero era imposible". Además también ha querido dar los detalles de por qué nunca ha estado sometida a un hombre: "Las mujeres de mi familia, habían sido más ricas que los hombres. Si tienes dinero haces bastante lo que te de la gana".

"No solo no me importa lo que la gente piensa de mí, me puede llegar a divertir" ha dado Ághata Ruiz de la Prada. Siempre ha dicho lo que sentía en ese momento y su charla con Sandra Barneda ha parecido que ha sido una conversación entre amigas. Uno de los temas claves fue el famoso burka que se puso encima cuando fue a firmar los papeles de su divorcio con Pedro J. Ramírez: "Lo del burka fue maravilloso, yo no quería ver al innombrable y la verdad que me di cuenta que eso es como una casita que tú te haces, además era súper bonito".

Otra de las cosas que ha querido relatar ha sido cómo consiguió superar el mazazo tan grande que le dio el que fuera el amor de su vida. "Tengo una suerte de tener unas amigas bestiales. Concretamente, una amiga a la que le había pasado lo mismo". A pesar de haber pasado mucho tiempo, sigue sintiendo rencor: "No le voy a perdonar en la vida. Las cosas hay que hacerlas bien".