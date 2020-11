La afirmación de Óscar Ruiz Mateos sobre la COVID por la que le llueven las críticas: "Lo detecta"

Óscar Ruiz Mateos es un influencer conocido por participar en populares programas de televisión de Telecinco y Cuatro. Además, se autodefine como entrenador personal y no duda en compartir consejo de vida saludable y cómo ejercitarse en distintos momentos de la vida. Es por eso que no parece extraño que en uno de sus vídeos apareciese promocionando un 'smartwatch', o lo que es lo mismo, un reloj inteligente de los que hoy en día permite realizar una gran variedad de funciones entre (aunque parezca mentira) no se encuentra la de detectar positivos por coronavirus.

El reloj "PCR" de Óscar que le ha valido las críticas

Resulta evidente y a la vez extraño tener que explicar este hecho, pero los relojes con conexión a internet (que es lo que son los 'smartwatch') no son capaces de detectar la presencia de la COVID-19 en nuestro cuerpo. Sí pueden medirnos el pulso, el número de calorías que consumimos al hacer deporte y hasta contestar mensajes de WhatsApp, pero no sirven como sustituto a pruebas diagnóstico tipo PCR.

Ha sido por esta polémica por la que se ha convertido en el centro de la polémica, al compartir un vídeo en el que señalando su reloj inteligente, afirmaba: "Como podéis ver yo lo llevo siempre puesto, haga lo que haga. Y nada, tiene todas las funcionalidades. O sea, tanto recibir mensajes, llamadas, mirar redes sociales, te mira el ritmo cardíaco y también te puede detectar el covid y aparte, funciona de maravilla", relataba en el vídeo en el que trataba de realizar promoción del reloj.

Lo del reloj que detecta el Covid no lo habíais visto venir, eh. Y vale para Android y todo. pic.twitter.com/dwOhTbRVe9 — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) November 25, 2020

"Lo del reloj que detecta el Covid no lo habíais visto venir, eh. Y vale para Android y todo", ha bromeado un usuario de las redes.

He esperado que después del “detecta el covid” se riera, pero NO, lo dice en serio. pic.twitter.com/Fao4T4qN9A — Brioche (@BrioEnfurecida) November 25, 2020

"He esperado que después del “detecta el covid” se riera, pero NO, lo dice en serio", se sorprendía otro usuario.

¿En qué se diferencia un PCR y un test rápido?

El diagnóstico de infección por coronavirus lleva haciéndose desde el inicio de la pandemia con la prueba PCR, a la que posteriormente se sumaron los test de diagnóstico rápido, más sencillos de utilizar y que permiten obtener los resultados en 10-15 minutos.

Ambos tienen ventajas e inconvenientes. ¿Cuáles son las diferencias?

1.- PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa)

- Es la prueba más eficaz para el diagnóstico de la COVID-19. Tiene una sensibilidad de entre el 80 y el 90 %.

- Mediante esta técnica se localiza y amplifica un fragmento de material genético, que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN, cuya presencia revela la enfermedad en fase activa.

- Es capaz de detectar cantidades ínfimas del virus para dar positivo, por lo que lo detecta en las primeras fases de la infección.

- La muestra se toma mediante exudado nasofaríngeo (el más habitual) o saliva.

- Una limitación importante es que para la obtención de la muestra nasofaríngea se necesita personal entrenado y preparado.

- Además, el resultado tarda entre 24 y 48 horas.

- El coste de esta prueba supera los 100 euros.

2.- TEST DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO

- No identifican el ARN del virus. Tienen un funcionamiento similar a los test de embarazo y pueden ser de dos tipos:

- Test de antígenos: detectan proteínas del virus mediante un exudado nasofaríngeo. Al igual que en la PCR se detecta a las personas que en ese momento están desarrollando la enfermedad. Son los que las comunidades de Madrid y Cataluña quieren que se hagan en las farmacias.

- Funcionan si la carga vírica es elevada. En pacientes sintomáticos con menos de 7 días de evolución, la sensibilidad es superior al 90 %.

- Test serológicos: detectan anticuerpos producidos frente al virus utilizando una muestra de sangre del dedo. Permite conocer si se ha estado infectado en algún momento.

- Ambos permiten conocer los resultados en 10-15 minutos.

- Hacerse una de estas dos pruebas puede costar entre 50 y 70 euros.

3.- TEST SEROLÓGICO ELISA

- La muestra se toma extrayendo sangre de la vena y a partir de ella se detectan los anticuerpos de tipo IgG e IgM que produce el organismo frente a la COVID-19.

- Los resultados requieren de laboratorio y tardan entre 24 y 48 horas.

- Tienen un porcentaje de falsos positivos y falsos negativos mucho menor que los test rápidos de anticuerpos.

- Su precio oscila entre los 50 y los 80 euros.