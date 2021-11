Ada Colau: su participación en ‘Sálvame’, su pasado como actriz y su relación con Buenafuente

Ada Colau es una de las políticas españolas con mayor protagonismo por sus polémicas en Barcelona. Nacida el 3 de marzo de 1974 en Barcelona, la alcaldesa de la Ciudad Condal ha sido señalada en los últimos meses por las políticas locales que ha ido adoptando en la capital catalana, que han dado como resultado un aumento de la okupación, la violencia y la peligrosidad en las calles, según los Mossos d'Esquadra.

Ella, sin embargo, defiende todas las decisiones que ha tomado durante los años que ha estado al frente del Ayuntamiento y asegura sentirse satisfecha con las mismas.

La juventud de Colau y su pasado como actriz

Ada Colau nació el 3 de marzo de 1974 en Barcelona. Su padre, Ramón Colau, se dedicó al diseño gráfico, mientras que su madre, Agustina Ballano, fue asesora inmobiliaria. Sus abuelos paternos eran pastores en Huesca, que terminaron asentándose en la ciudad de Barcelona, mientras que los maternos pertenecían a un pequeño pueblo de Soria. Cuando ella tenía solo tres años, sus padres pusieron fin a su matrimonio.

Ada Colau se crio en el barrio barcelonés de El Guinardó. Estudió en la Academia Febrer y posteriormente estudió Filosofía en la Universidad de Barcelona. Además, estudió un cursó en Milán con una beca Erasmus. No obstante, la actual alcaldesa de Barcelona no terminó la carrera a falta de 30 créditos, que le impidieron así conseguir la licenciatura.





No obstante, es destacable su pasado como actriz. Durante la década de los 2000, Ada Colau desarrolló una breve carrera en televisión y actuó en la serie de humor 'Dos + Una', que se emitió en Antena 3. En ella, Colau tuvo un pequeño papel en uno de los 'sketchs' en el que hablaba por teléfono con su hermana en la serie.





La escena, si bien fue muy corta, ya mostró las aptitudes interpretativas de la alcaldesa de Barcelona en el año 2001. No serían, en cualquier caso, los únicos trabajos que tuviera Colau antes de su llegada a la política, ya que anteriormente también había ejercido como encuestadora, azafata y animadora infantil.

Colau, vinculada al activismo y al movimiento okupa

Desde su juventud, Ada Colau se volcó en el activismo social. De hecho, en los años 90 se manifestó contra la Guerra del Golfo.

Durante su etapa educativa en la Academia Febrer, se sumó al movimiento okupa y participó en distintas movilizaciones y protestas como las que hubo contra el G-8 frente a los consulados de Francia y Suiza en Barcelona.

En el año 2003, Colau participó en el movimiento 'Auturem la guerra' contra la segunda guerra de Irak y años más tarde, en 2006, se convirtió en una de las organizadoras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Barcelona, que rechazaba los desahucios y reivindicaba la dación en pago. De hecho, en noviembre del año 2010 lanzó la campaña 'Stop Desahucios'.

EFE/Toni Garriga





De hecho, llegado el año 2012, había ganado gran notoriedad en el país por convertirse en la principal portavoz de los afectados por las hipotecas. No obstante, para muchos no es más que una auténtica paradoja, ya que ella nunca se ha hipotecado.

Su papel al frente del Ayuntamiento de Barcelona

Después de estar varios años al frente de estos movimientos a favor de los desahuciados y defendiendo "una vivienda digna", Colau anunciaba que abandonaba PAH un 7 de mayo de 2014 y meses más tarde presentó la coalición Barcelona en Comú (BC). El 24 de mayo de 2015 se convirtió en la primera mujer alcaldesa de la historia de Barcelona, dejando entrever con sus políticas su todavía activismo social.

Joanvallsmtnez/NurPhoto/ZUMA Wire





Desde su llegada al Ayuntamiento de la Ciudad Condal, Colau ha dado prioridad a políticas públicas centradas en la lucha contra la desigualdad, la participación ciudadana y, especialmente, "el derecho a una vivienda digna", tal y como ha trasladado ella en varias ocasiones. Algo que, lamentablemente, ha disparado el porcentaje de okupación en Barcelona, que para las fuerzas de seguridad se ha convertido en un quebradero de cabeza en los últimos años.

EFE/Alberto Estévez





Las polémicas en torno a la contratación de personal en el Ayuntamiento

La figura de Ada Colau tampoco puede pasar desapercibida, precisamente, por sus polémicas contrataciones en el Ayuntamiento de Barcelona. Una de ellas, por cierto, vino servida de la mano de su pareja y actual marido, Adrià Alemany. Un gran desconocido para muchos pero con un gran poder. Colau y Alemany se conocieron gracias a los movimientos por el derecho a la vivienda digna, y comenzaron una relación.

EFE/Marta Pérez





No obstante, la polémica vino servida cuando a finales de junio del año 2015, los titulares de los medios de comunicación anunciaban que su marido entraría a formar parte del Ayuntamiento de Barcelona con un cargo de confianza. Muchos acusaron a la alcaldesa de "enchufar" a su marido. Ella, sin embargo, lo negó en varias ocasiones a través de sus redes sociales y alegó que Alemany trabajaban en el partido y no en el Ayuntamiento.

Según ella, no había nada "ilegal ni inmoral" en su contratación y que era injusto que "una persona sea vetada o difamada por el mero hecho de ser mi compañero y padre de mi hijo".

"La coordinadora de la organización (no yo) ha decidido ofrecerle (a él y otras personas) un trabajo remunerado, no en el Ayuntamiento", se defendió la alcaldesa de la Ciudad Condal.





Ada Colau muestra su lado más personal en el ‘Sabado Deluxe’

En el año 2017, la alcaldesa de la ciudad de Barcelona se sentaba frente a Jorge Javier Vázquez en el ‘Sábado Deluxe’ para mostrar su lado más personal y confesar todo aquello que nunca antes había contado en público. Habló sobre su vida sentimental, su pasado como estudiante o su Erasmus en Italia. En este sentido, la alcaldesa de Barcelona aprovechó para hablar sobre una experiencia muy dura que tuvo que atravesar en su juventud.





Tal y como contó a Jorge Javier Vázquez, era “la rarita de la clase” y quiso dejar constancia e uno de los episodios más complicados de su adolescencia. Con tan solo 16 años, Ada Colau estuvo a punto de sufrir una agresión sexual. Algo que, en los años posteriores, marcaría su forma de ver las cosas y de mirar la vida.

La relación de Ada Colau y Andreu Buenafuente

Es conocida por todo el mundo la relación entre Silvia Abril y Andreu Buenafuente, que después de más de diez años de relación quisieron contraer matrimonio en agosto del año 2017 y la encargada de oficiar la boda fue, precisamente, la alcaldesa de la Ciudad Condal.

Colau y Buenafuente han mantenido durante muchos años una estrecha relación de amistad y fue precisamente él quien le pidió a la alcaldesa que oficiara el enlace. Un evento al que solo acudieron los más allegados de los humoristas, entre los que también estaba incluida Joana, la hija de cuatro años que ambos tienen en común.





Críticas por sus errores protocolarios

No ha sucedido una vez ni dos. No obstante, la más destacada fue el pasado mes de mayo, cuando el actual presidente catalán Pere Aragonès, tomó posesión de su cargo. Un acto al que asistió, precisamente, la alcaldesa de la ciudad. Durante la toma de posesión, hubo un instante protagonizado por Colau que no pasó desapercibido en redes. La experta en protocolo, Patrycia Centeno, apuntó que la alcaldesa había hecho un gesto con los hombros después de su afectuoso saludo con el presidente catalán.

Yo es que a la alcaldesa no la entiendo. Por qué se encoge de hombros (no sé/ me da igual) tras saludar al nuevo president de la Generalitat? #bodylanguagepic.twitter.com/V8RDa0it7N — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) May 24, 2021





"Yo es que a la alcaldesa no la entiendo. Por qué se encoge de hombros (no sé / me da igual) tras saludar al nuevo president de la Generalitat", escribía la experta. Además, añadía una etiqueta: "lenguaje corporal". El mensaje, como ya decimos, no pasó desapercibido entre los usuarios.

"Esta señora es difícil de entender", "Parece como que le haga gracia la cosa, ¿no?" o "La elegancia, el saber estar, si no se tiene de natural, se procura aprender. Hay quien no tiene remedio", fueron algunos de los tweets que comentaron la escena entre Colau y Aragonès. La sorpresa ante aquel gesto fue lo que más se repitió entre los usuarios que no terminaron de entender el trasfondo en el gesto de Ada Colau.