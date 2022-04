El actor Antonio Resines da más detalles de su lucha contra la covid y su paso por la UCI: "No era consciente"

Antonio Resines está recuperándose aún de su lucha contra el coronavirus. El actor, que se contagió en diciembre, estuvo más de 30 días en la UCI debatiéndose entre la vida y la muerte, en una situación muy crítica. Por suerte, el cántabro superó la enfermedad y, tras una larga espera, recibió el alta en el hospital, aunque aún está en proceso de recuperación por las secuelas que le ha dejado el virus.

Una vez recuperado, el actor abandonó la capital y decidió irse una temporada fuera de Madrid para seguir con la recuperación más tranquilo. Hace unos días, concedía una entrevista a ‘El País’, hablando sobre cómo fueron esos días en el hospital y cómo se encuentra ahora mismo de salud. Ahora, a pesar de haberse retirado una temporada de los medios, está de promoción con su último trabajo, la serie ‘Sentimos las molestias’.

“Cuando estás en la UCI, el tiempo no existe. Yo cuando me desperté un mes después estaba convencido de que habían pasado 2-3 días como mucho. Imagínate lo mal que estaba, lo mal que lo estaba pasando como para decidir romper la baraja, lo tenía clarísimo. Yo quería que acabase aquello, hasta que por fin funcionó el tratamiento y cambió radicalmente toda la historia”, relataba el protagonista de 'Los Serrano' sobre su estancia en el hospital. “Entré un día antes de Nochebuena, y cuando vi que estaba en 2022 y que habías pasado hasta los Reyes, yo no era consciente de eso, estás en otra situación”.





Uno de los fármacos que utilizaron los médicos para tratar al cántabro fueron corticoides, que producen alucinaciones y delirios.El actor ha relatado que, en uno de esos delirios, pensaba que estaba siendo coaccionado por una parte de la familia real británica. Otro motivo de alegría es que tampoco le han quedado secuelas sobre los sueños y alucinaciones, porque, según el actor, a mucha gente que ha pasado por ese tratamiento, le han quedado resquicios.

El cántabro ha querido hacer un alegato sobre la importanciade cuidarse y ha mandado un mensaje sobre la seriedad de la enfermedad. Él se siente muy afortunado de poder haberla superado, pero muchos no han podido sobrevivir al coronavirus.

Jordi Sánchez (La que se avecina): "Me desperté y creí que mi hijo había muerto"

El actor catalán Jordi Sánchez, que da vida a Antonio Recio en la serie de Telecinco 'La que se avecina', contaba hace apenas un mes su experiencia tras superar también el coronavirus.

"Estás bien y de un día para otro te pones malísimo, te duermen, tu familia entra en crisis y cuando te despiertas estás hecho una mierda, hablando claro". Tal fue la sensación de sufrimiento que confesó que pensó en llamar a Alberto Caballero, director de la serie, para decirle que dejara a su personaje minusválido porque "creía que me iba a quedar en una silla porque no podía andar".





El intérprete estuvo ingresado 24 días, los cuales pasó en coma y explicó también uno de los momentos más complicados: el despertar. "Es horrible porque te despiertas con mucha medicación encima y en mi caso creí que había muerto mi hijo y las alucinaciones no son como los sueños, por mucho que te digan tú te crees que es verdad. Tardé un día y medio en entender que no era verdad".

Al mismo tiempo, reveló una anécdota que le ocurrió con Andreu Buenafuente: "Estaba en el hospital y pensé que venía Andreu. No tengo tiempo yo ahora y me tapé con las sábanas y dije ya lo veré otro día. Así estaba yo de colocado", reconocía.