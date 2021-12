Un árbitro de lucha libre se deja apuñalar la cabeza por dinero

El wrestling o la lucha libre ha vuelto a ser famoso por otro episodio desagradable que se ha producido en el ring. La lucha libre estadounidense ha vivido otro momento fragoso tras una sangrienta agresión contra un árbitro. El luchador llamado “Hannibal” atacó de manera brutal con un arma al árbitro, Lando Deltoro, el pasado sábado en Texas. El luchador, con el nombre real de Devon Nicholson, utilizó un arma punzante que causó varias heridas en la cabeza al árbitro de la pelea, en el combate del Christmas Star Wars de World Class Pro Wrestling.

El combate celebrado el 11 de diciembre enfrentaba a Devon Nicholson, conocido como “Hannibal”, contra “The Blood Hunter” , y una vez finalizado, empezó el descontrol. La lucha fue ganada por “Hannibal”, y tras ella, atacó al árbitro. Los eventos de lucha libre suelen cautivar a la mayoría de estadounidenses y espectadores sobre todo de México y Estados Unidos, donde el fanatismo es mucho mayor. En general, hay dos grupos de luchadores a los que espectadores aman y odian a partes iguales: están los denominados villanos, que son los que ignoran el reglamento y apelan a la trampa sobre el cuadrilátero, y los héroes, que son aquellos que generan empatía en los demás, respetan en todo momento las reglas y al rival.

La imagen del apuñalamiento de Nicholson a Deltoro está recorriendo las redes por todo el mundo. La escena impactó a todos los espectadores que vieron en un primer plano cómo la sangre chorreaba por la cabeza del árbitro. Visto la gravedad de los acontecimientos, el promotor del evento, Jerry Bostic, ha indicado que no volverá a contar con el luchador: “Lo que ocurrió anoche no debe ocurrir en el wrestling, nunca. O en ningún contexto, para ser exactos. Alguien entró en el negocio y fue demasiado lejos, podría haber muerto una persona. Devon ha demostrado que no podemos confiar en él nunca. Nunca creí que me encontraría en una situación así en el wrestling. Especialmente con mi producto. Haremos todo lo posible para que no suceda y el primer paso es no volver a trabajar con The Bloodhunter o Hannibal”.

Recovering at home, still a big fuzzy and pain, yes lots of pain. But I’ll live. Thanks you all for out pouring of love and support .

I am a firm believer that if you put good out into the world, good will return to you #downbutnotoutpic.twitter.com/0bE71rWbtP