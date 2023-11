Acnur se queja de falta de datos estadísticos para mejorar la atención a menores migrantes

ACNUR, Unicef y la ONG Save The Children han coincidido este jueves en la queja ante la falta de datos estadísticos fiables sobre infancia migrante en España, especialmente sobre menores no acompañados, y las dificultades que esto genera para mejorar la atención a estas personas en situación de vulnerabilidad.

En una mesa redonda durante las jornadas sobre el acceso a la justicia de la infancia migrante y refugiada, organizadas por la Universidad de La Laguna y el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, representantes de esas tres organizaciones han insistido en la necesidad de aplicar el enfoque de los derechos en todas las situaciones en las que se trabaja con menores migrantes.

Así, el representante de Acnur Marco Nardo ha hecho un repaso por el cambio en los perfiles de los migrantes que han llegado a Canarias en los últimos meses y ha resaltado el incremento de las llegadas de mujeres y niños, y también niñas, en comparación con etapas anteriores, especialmente procedentes de Senegal y Mauritania.

"No conocemos exactamente los datos y ese es uno de los retos, tanto de menores acompañados como no acompañados", ha resaltado Nardo, quien ha cifrado en 95 las solicitudes de asilo de menores no acompañados en toda España el pasado 2022, frente a las 21.309 de menores que llegaron con sus familias.

Con ese dato, Nardo ha hecho hincapié en la necesidad del derecho a la identidad y la información del niño para que puedan saber de sus derechos y que pueden ser personas refugiadas.

"Los sistemas de asilo y protección a la infancia son complementarios. Pueden estar protegidos por varios sistemas, de modo que debemos mirar el interés superior del niño y garantizarle la más alta protección", ha ahondado el portavoz de Acnur, que ha agregado que "no es raro" que la policía trate como adultos a migrantes que manifiestan ser menores.

Ha valorado asimismo la labor de los intérpretes y la importancia de que pueden hacer su labor de la mejor manera posible, pues que adultos, y especialmente niños, se puedan expresar en su propio idioma genera un clima de confianza que es muy importante a la hora de conocer su situación.

Por parte de Save the Children, la especialista en políticas públicas en materia de infancia Jennifer Zuppiroli ha coincidido con Nardo en que la información pública estadística sobre niños migrantes, especialmente los no acompañados, es "escasa".

"Estamos convencidas de que para responder a esta necesidad hace falta conocer la realidad de las políticas públicas y tener información de primera mano. Que no existan estadísticas detalladas publicadas entorpece la respuesta por parte de las administraciones públicas", ha agregado Zuppiroli.

Sobre esto ha lamentado que esa falta de estadísticas sirve precisamente para que algunas personas puedan "decir de todo" sobre los niños migrantes sin que haya datos que puedan respaldar sus afirmaciones, lo que abona los "discursos alarmistas" que relacionan falsamente llegadas de menores con delincuencia.

De Unicef Canarias, la técnica de migración y asilo Sara Casero ha llamado a impregnar el enfoque de infancia en las actuaciones públicas y privadas relacionadas con la niñez y ha recordado que los niños tienen voz, derecho a la participación y a denunciar las vulneraciones de sus derechos.

La portavoz de Unicef ha lamentado asimismo que se produzcan a veces separaciones familiares por un proceso garantista sin que luego se identifique correctamente a las víctimas.

En su opinión, debería haber un abordaje ambicioso respecto a las víctimas de trata y para ello tienen un rol decisivo los letrados, ha apuntado.

Por último, ha pedido tener en cuenta que a la hora de atender a los menores migrantes, la forma de la infancia de manifestar sus necesidades son diferentes a las puedan tener las personas europeas en su imaginario, pues a menudo esos niños se han enfrentado a situaciones de violencia específica poco comunes en la óptica occidental, como la violencia genital femenina.