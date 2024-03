Acné: tratamientos más eficaces que eliminan las cicatrices de nuestro rostro

Ocho millones de personas padecen acné en nuestro país y al 95% de ellas les han dejado cicatrices. Es un problema de piel que suele aparecer además en la adolescencia, la etapa de la vida en la que nos sentimos más inseguros. Acabamos de estrenar la primavera, una estación en la que el acné suele ser más virulento. Los nuevos tratamientos minimizan su impacto e incluso remiten las marcas que pueda dejar la enfermedad en nuestro rostro.

El acné es una de las enfermedades dermatológicas más frecuentes. La Academia española de Dermatología estima que el 85% de las personas lo sufre durante la adolescencia y la juventud. Aunque la máxima prevalencia se observa entre las edades de 12 y 24 años, un 8% de los adultos de entre 25 y 34 años y un 3% entre 35 y 44 años presentan esta enfermedad.









En España la prevalencia del acné entre la población escolar de 12 a 18 años es de un 74%, sin diferencias en cuanto al sexo, con una edad de máxima prevalencia entre los 14 y los 16 años. Asimismo, en los jóvenes entre 18 y 24 años la prevalencia es del 19%. El acné supone del 10 al 30% de las visitas al dermatólogo.

Impacto psicológico

Con no ser una enfermedad grave, ¿quién no ha sentido sobre todo en la adolescencia, que es cuando más azota, esa vergüenza, esa inseguridad al pacederlo?

“Marca mucho la personalidad-asegura la dermatóloga Paloma Borregón- date cuenta de que cuando uno empieza con granos es la adolescencia y es una etapa en la que nos afecta mucho sentirte bien, verte bien, lo que piensan los demás de tí. Vienen muchos adolescentes que llevan muchos años con granos que llegan con un carácter introvertido, no quieren hacer cosas con los demás para que no le vean la cara… y vemos adultos que lo han pasado así en la adolescencia y que ahora de mayores vienen buscando un tratamiento y te dicen que ojalá hubiesen sabido antes que había tratamiento.”

Los padres a veces dicen 'bueno, es un adolescente, ya se le pasarán los granos' pero durante esos meses o años que le duran los años a tu hijo se le está marcando el carácter, y es importante que se sienta bien, habiendo, como hay, tratamiento, y lo que si comprobamos es que cuando le curamos el acné o eliminamos esas cicatrices, el paciente se siente mucho más seguro de sí mismo, más confiado, y de verdad empieza a ser feliz”.

“Se trata de una hiperactividad en las glándulas sebáceas, las glándulas encargadas de darle grasa, de hidratar nuestra piel-indica la doctora Borregón- sobre todo a los folículos, empiezan a trabajar demás y eso hace que los folículos se obstruyan y se infecten, porque las bacterias que viven sobre nuestra piel entran dentro y nos acaba haciendo un grano”.

Hay predisposición genética en algunas personas a las que en la adolescencia “se le suma el cambio hormonas” y en la edad adulta “condiciones como el estrés, o el uso de cremas o maquillajes que obstruyen el folículo, pueden agravarse y desarrollar este acné”.





¿Podemos prevenir su aparición o al menos, mejorarlo?

Señala la doctora Borregón que cada vez se está demostrando más la relación del acné con la microbiota, “la composición de las bacterias que tenemos sobre nuestra piel, con lo cual mantener una rutina de limpieza facial y de tratamientos con cremas que regulen, esa grasa es muy importante, en el acné la constancia y la rutina son importantes”.

También debemos tener cuidado con la comida, pero la dermatóloga ha desmontado algunos mitos en este aspecto. El chocolate no es malo en sí mismo, se puede comer pero “si sabemos que el acné empeora cuando comemos alimentos que elevan muy rápido el azúcar, , los que más engordan. No debemos abusar de azúcares y procesado. Y evitar el exceso de lácteos. Es decir, el chocolate no tiene la culpa pero si el azúcar y la leche que pueda llevar”.

Por su puesto nos desaconseja que explotemos o toquemos el grano si nos sale. Eso lo haría más grande, puede infectarlo y nos dejará marcas en la cara.









Los nuevos tratamientos

Los tratamientos han evolucionado mucho sobre todo desde que se descubrieron los retinoides. “Antiguamente, no había nada para esto, -recuerda la especialista -incluso se mandaba al paciente a tomar el sol para que se secaran los granos, y ahora vemos pacientes con mucho daño solar de antiguamente que no tenían otra opción. Ahora ha cambiado totalmente, por eso es tan importante saber que existe tratamiento para empezar a tratarlo con tiempo. A día de hoy no tenemos por qué ver caras llenas de cicatrices. De hecho el tratamiento con hidrotetrinoina es de los que más ha revolucionado la dermatología. Y es verdad que hay que controlarlo, porque se elimina por el hígado y requiere analíticas, pero se puede dar a dosis altas, porque es seguro, e incluso se puede prescribir en adultos en dosis bajas como fármaco antiedad”.

En la adolescencia es cuando más cuidado tenemos que tener con la piel “porque nuestras hormonas está cambiando-recomienda- y hay que controlarlo. Para ellos tenemos tratamientos orales que podemos dividir en dos tipos: por un lado, para el control hormonal, y ahí tenemos muchas herramientas nuevas (antes solo se utilizaba la píldora para las mujeres), incluso tratamientos que indirectamente controlan las hormonas que no son hormonas. Por otro lado, para mejorar la hiperactividad sebácea, que se hace también por vía oral, con retinoides. Lo que hacemos en jugar con esos fármacos y con las rutinas que haces en casa”.

En cuanto al acné persistente “lo que tenemos que hacer es buscar la causa. Pedimos una analítica, vemos qué factores pueden ser los causantes, generalmente hormonales... sobre todo tenemos que asumir que hay una causa que eso no es norma”.

La doctora Paloma Borregón nos cuenta que también hay tratamientos efectivos y novedosos para eliminar las cicatrices que nos ha dejado en acné. Tratamientos combinados y fraccionados, dependiendo el caso con radiofrecuencia fraccionada y ácido hialurónico, por ejemplo.