El abuso de zapatillas de ir por casa y el deporte en el hogar, principales causas de problemas de pie en la cuarentena

El abuso de las zapatillas de estar por casa y la práctica de deporte en el hogar son las principales causas de las patologías más comunes en los pies detectadas y tratadas tras el periodo de aislamiento de los ciudadanos a partir del estado de alarma decretado ante la pandemia de la Covid-19, según ha indicado en un comunicado el Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV).

La entidad ha hecho, tras el inicio de la desescalada del estado de alarma, un balance de cómo la cuarentena por el coronavirus ha afectado a la salud de los pies. Así, ha detallado que en la actualidad "algunas de las afecciones más comunes que se están tratando son traumatismos en dedos, pie y tobillo, onicocriptosis por mal corte de uñas, hiperqueratosis o helomas, entre otros".

"En primer lugar, nos encontramos a personas mayores con uñas engrosadas, hiperqueratosis, helomas y otras patologías que han empeorado con el confinamiento. Son pies que sufren un proceso degenerativo muchas veces agravado con patologías como la diabetes", ha agregado la vicepresidenta del Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana, Pilar Nieto.

Estos profesionales han aconsejado utilizar las zapatillas de estar por casa solo para breves espacios de tiempo, dado que "este calzado no cuenta con las características que requiere un zapato o zapatilla que va a ser utilizado durante varias horas". En este sentido, han comentado que "por ejemplo, su suela y su horma no son adecuadas" y que no suelen ir abrochadas ni tener contrafuertes.

"Claramente se ha abusado del uso de este calzado. Mucha gente va todo el día en zapatillas de estar por casa, salvo el momento de ir a comprar, pasear o hacer deporte. Esto ha provocado molestias en los pies surgidas por el cambio repentino a este tipo de calzado durante muchas horas. Incluso para andar por casa es recomendable utilizar un calzado adecuado. Esas zapatillas son solo indicadas como calzado de transición en casa: ir a la cama o al despertarse", ha argumentado Pilar Nieto.

Asimismo, ha expuesto que este tipo de calzado se utilizaba antes como mucho 30 minutos al día y ha resaltado que con el confinamiento ha pasado a utilizarse durante doce horas.

Por otro lado, desde el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana han indicado que la práctica de deporte en casa durante el aislamiento "también ha pasado factura a los pies" y han señalado que "ya se están viendo en las consultas los efectos en los pies de haber practicado deporte en casa".

A este respecto, los podólogos han destacado que el tipo de pavimento de los hogares "es cerámico o de parquet y no es el idóneo" para la práctica del deporte. En esta línea, han detallado que "las lesiones más frecuentes por este motivo han sido esguinces, fisuras y traumatismos, entre otros".

DEPORTISTAS

Por otro lado, estos profesionales han resaltado que "también hay que poner la atención en las patologías surgidas en los deportistas, tras haber estado dos meses parados".

"Después de este tiempo de prácticamente reposo es fundamental iniciarse de forma paulatina, incrementando poco a poco los tiempos y las cargas. Si no se ha hecho así, aparecen lesiones como esguinces, roturas musculares, contracturas y sobrecargas, principalmente, porque el cuerpo no está preparado", ha manifestado Nieto.

En la misma línea, la representante de los podólogos de la Comunitat Valenciana ha considerado que "pronto podrán verse consecuencias en aquellos que nunca han practicado deporte y se han iniciado durante la cuarentena" en esta actividad. "Estas personas, al no estar preparadas físicamente, es muy fácil que padezcan lesiones inflamatorias como tendinitis, fascitis por uso repentino y repetitivo así como lesiones dérmicas tipo ampollas y rozaduras", ha explicado.