El desgarrador testimonio del abuelo de Marta del Castillo "Sigo buscando el cuerpo de mi nieta"

Hace 10 años, España amanecía con una terrible noticia: una joven de 17 años llamada Marta del Castillo desaparecía en Sevilla. Hoy su asesino tiene nombre, Miguel Carcaño, cumple condena en una cárcel sevillana y el cuerpo de la joven sigue sin aparecer.

Estos días en Sevilla se están llevando a cabo varios actos que piden que se repita el juicio. Una serie de acciones que culminaran el día 24 de febrero con una gran marcha que recorrerá las calles de Sevilla.

Por los micrófonos de “La Mañana del Fin de Semana” ha pasado José Antonio Casanueva, el abuelo de Marta del Castillo. Diez años después la familia afronta este triste aniversario “con la ilusión ante la posibilidad de poder repetir el juicio que pedimos”.

Esta fecha, el 24 de septiembre, es un día marcado en negro en el calendario de la familia, cada año “lo pasamos mal aunque hay que seguir para adelante”.

La búsqueda continua

El cuerpo de Marta se ha buscado en numerosos lugares sin éxito. La última operación fue en una dársena del río Guadalquivir, en 2017, donde no se pudo encontrar ningún hallazgo. José Antonio Casanueva ha contado que nunca pierden la esperanza, “hay momentos que te vienes abajo, pero los amigos y la familia hace que tengas arriba”.

El abuelo de Marta no se rinde, no hay un solo día que no deje de buscar personalmente a su nieta “cualquier indicio por muy inverosímil que sea me vale” y añade que le ayudan los vecinos de la barriada “para que no vaya solo”.

Exigen la repetición del juicio

Varios actos se celebrarán en estas fechas en Sevilla. La principal se producirá el próximo sábado día 26. El objetivo es pedir que se vuelva a celebrar el juicio, intentan de esa manera pulir las incoherencias entre los dos juicios que se han celebrado. Entre los testigos no concuerdan “el ratio ni los horarios de los implicados con lo que aseguran los testigos”.

Además la familia pone su punto de mira en la sentencia, “establece que el cuerpo de Marta fue sacado por Miguel Carcaño, por el Cuco y por una tercera persona pero no esclarece quién es”.