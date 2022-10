La Justicia y el testimonio de mujeres certifican que el aborto deja secuelas: "Me topé con un gran dolor"

El Gobierno aprobó el pasado mes de agosto la reforma de la Ley del Aborto por la que se permite, entre otras cuestiones, abortar sin permiso paterno a los menores de 16 y 17 años. Ahora, tanto la Justicia, como el testimonio de muchas mujeres, se corrobora que muchas pueden tardar años en ser conscientes del trauma que trae consigo someterse a uno.

Es el caso de Leire, que necesitó seis años, tal y como relata en COPE: "Aborté pensando en que lo llevaba dentro apenas era un amasijo de células y así estuve años. A medida que iba desvelando mi propio interior fui ganando en conciencia. Finalmente, fue cuando me pude topar con ese gran dolor". La ley también suprimió ese llamado "período de reflexión" antes de abortar por ser "un proceso de tutelaje e infantilización de las mujeres que no existe para otros derechos".

Esto vuelve a certificar que afirmar que "el aborto no deja secuelas" es publicidad "ilícita y engañosa". Es lo que dijo el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre después de ratificar una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo que prohibió a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción Voluntaria del Embarazo seguir utilizando expresiones como la citada.

El Papa Francisco explicó en 2019 que entendió el drama del aborto en el confesionario: “El problema no es dar el perdón, el problema está en acompañar a una mujer que ha tomado conciencia de haber abortado. Son dramas terribles. Hay que estar en el confesionario y tú allí debes dar consuelo, no castigar nada. Y yo aconsejo muchas veces, cuando lloran y tienen esta angustia: Tu hijo está en el cielo, habla con él. Cántale la canción de cuna que no le pudiste canta”.

Superar el duelo

Precisamente sobre esta cuestión es fundamental buscar ayuda. Para superar el duelo y el trauma es clave comenzar por pautas como las que recomienda en COPE la psicóloga Pilar Muñoz: "Acudir a un ginecólogo para ver cómo está el aparato reproductor, tener una comunicación con aquel miembro familiar que vaya a ser menos agresivo contra ella y, por supuesto, siempre darle horizontes de vida".

El acompañamiento también garantiza prevenir abortos. Según datos de REDMADRE, ocho de cada diez mujeres que se lo están pensando, con la ayuda pertinente, continúan el embarazo. Desde 2007, esta organización ha acompañado a más de 100.000 mujeres gracias al trabajo de 1.500 voluntarios.