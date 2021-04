Abascal y Monasterio, en el palco del Rayo Vallecano para ver el partido contra el Albacete

Es una de las imágenes más sorprendentes de la campaña. Rocío Monasterio y Santiago Abascal se han sentado en el palco del Rayo Vallecano para poder presenciar el encuentro entre el equipo local y el Albacete.

Juan E. Pflüger, uno de los responsables de la comunicación del partido ha compartido una instantánea de los políticos junto con el presidente del equipo de Vallecas.

Para los que somos aficionados del Rayo, esta fotografía nos llena de orgullo.



"Para los que somos aficionados del Rayo, esta fotografía nos llena de orgullo. Mi presidente y mi club dejando claro que el deporte está por encima de cuatro ultras violentos de extrema izquierda", comentaba en redes sociales.

La imagen, no exenta de polémica, está siendo valorada como una provocación por parte de los sectores más de izquierdas, mientras que los seguidores del partido de Abascal aplauden en redes la iniciativa de sus líderes políticos.

Entre otras muchas cosas, las redes están recordando el mitin que Vox dio en Vallecas y que fue interrumpido en varias ocasiones por las pedradas que los manifestantes "antifascistas" lanzaban contra los políticos y seguidores de Vox. Además, este partido de fútbol, supone la vuelta de Abascal y Monasterio a Vallecas y la vuelta a al mismo estadio de Roman Zozulya, jugador del Albacete que la pasada campaña recibió cánticos de la afición local en la que le llamaban "nazi" y que obligaron a aplazar el encuentro.

¿Qué verán Abascal y Monasterio en el Rayo-Albacete?

El Rayo, tras dos jornadas sin ganar, necesita recomponerse para seguir afianzándose en la sexta plaza que da acceso a promoción mientras que el Albacete, colista y sin margen de error, espera asaltar Vallecas para mantener vivo el sueño de la permanencia que ahora ve a siete puntos.



El equipo madrileño afronta la cita tras perder con el Mirandés y empatar con el Logroñés, dos resultados que han frenado su progresión en la tabla y que hacen peligrar la sexta plaza ante el acecho de Ponferradina y Girona.



El objetivo para el conjunto dirigido por Andoni Iraola es lograr los tres puntos y disipar las dudas mostradas en estas últimas dos jornadas, en las que ha sido incapaz de marcar un gol.



El técnico vasco podrá contar con uno de sus jugadores más importantes, el lateral zurdo Fran García, que se retiró lesionado del último partido aquejado del tobillo izquierdo pero que ya está recuperado.



La otra buena noticia para Iraola es la vuelta del centrocampista Oscar Valentín, también disponible tras cumplir un partido de sanción y que es probable regrese a la titularidad para formar en la medular junto con Santi Comesaña.

Enfrente estará el Albacete, que afronta un nuevo duelo crucial de cara a sus opciones de permanencia, que tenía a seis puntos antes de comenzar la jornada y que, tras la victoria del Cartagena ante el Logroñés, se le queda a siete, a falta de los resultados de otros rivales directos.



El conjunto manchego tomó un balón de oxígeno la semana pasada venciendo por la mínima al Mirandés, aunque se mantienen colistas y necesitan enlazar otra victoria más para que no desciendan sus opciones de salvar la categoría.



Las probabilidades de no bajar pasan, en parte, por mejorar sus prestaciones ofensivas y comenzar a marcar goles, auténtico calvario de esta temporada que ha derivado en que sea el conjunto menos goleador con 22 tantos en 35 jornadas.



Alejandro Menéndez, entrenador del Albacete, cree que su equipo "tiene posibilidades de vencer", aunque para ello debe "no cometer errores" y contrarrestar su juego "vertical que acelera en el último tercio de campo y que nosotros debemos manejar para que eso no suceda".



El preparador asturiano no podrá contar para este encuentro con el extremo cedido por el Atlético, Cedric, ni con el lateral zurdo Diego Caballo, con coronavirus.



Es probable que Menéndez opte por reforzar la línea medular y que ello provoque la salida del once inicial del ucraniano Roman Zozulia, para dar así paso a un centro del campo formado por Jean Jules, Eddy Silvestre y Dani Torres y que Peña actúe por detrás de Ortuño en la delantera.