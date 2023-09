700.000 alumnos estudiarán la Selectividad clásica con los criterios de la ley educativa anterior

700.000 alumnos de Bachillerato se irán incorporando de manera paulatina a las aulas a partir de hoy, con una situación peculiar: este curso se enfrentarán a la Selectividad clásica a pesar de que estudiarán con los criterios de la nueva ley educativa. Los docentes tendrán que hacer posible que estudien con una ley y se examinen con los criterios de la anterior. El gobierno decidió hace solo una semana no aplicar en 2024 los cambios previstos para la EVAU en la nueva ley de educación.

Empieza el curso para los estudiantes de Bachillerato con una situación bastante anómala. Los contenidos responden a la nueva ley educativa, pero la prueba que les dará paso a la universidad, la Selectividad, seguirá siendo la que marca la ley anterior.

Una semana han tenido los profesores para interiorizar este cambio anunciado por el gobierno el 31 de agosto. Decidía aplazar la implantación de la nueva aprueba un año. Así las cosas hemos preguntado qué significará y cómo se va a llevar a cabo en las aulas que hoy se abren para estos chavales.

Adaptar los contenidos

Julio Rodríguez Taboada es profesor de matemáticas una de las asignaturas que más cambian de cara a la Selectividad “no tanto en contenido pero sí en criterio de evaluación”, nos dice. Además preside la Federación Española de Profesores de Matemáticas. Cuenta a cope.es que en esta situación indudablemente la presión cae sobre el profesorado porque “por un lado tienes que hacer una programación en base a una ley y por otro tienes que ir adaptando tu forma de enseñanza a una prueba que va a decidir el futuro de tu alumnado".

"Al final lo que van a determinar la preparación del alumnado va a ser el trabajo de los docentes y de los estudiantes en las aulas. En segundo de Bachillerato tal y como está el sistema de acceso a la universidad en España, los profesores se lo toman muy en serio. Ahora estos chavales se están jugando su futuro en décimas, no como cuando yo hice la Selectividad, hace muchos años ya. Entonces te importaba solo aprobar, a no ser que quisieras hacer medicina que era la única que requería nota de corte”.

El profesor nos asegura que esto es posible “Yo creo que en la situación actual a los docentes no nos queda otro remedio. ¿es posible? sí. ¿Es lo ideal? Evidentemente no es lo ideal, si hay una ley y este curso todo el alumnado va a estudiar según la ley nueva, lo ideal sería que también la selectividad se realizase según la ley nueva”.

Ante la duda....

Pero Rodríguez Taboada nos matiza. El problema es que los deberes no están hechos. Es partidario de cambiar la prueba de acceso a la universidad “pero tiene que ser un cambio informado con tiempo. Si no va a haber tiempo para adaptarse, para que el alumnado y el profesorado se adapten al cambio, mejor dejar la cosa como estaba. Si los deberes no están hechos, antes de un experimento con algo tan serio como el acceso a la universidad, casi es mejor no tocarlo. Si a día de hoy no hay un diseño claro de una nueva Selectividad con ejemplos, con indicaciones para el profesorado, para el alumnado, casi es mejor que se espere al curso que viene y no que se informe del cambio en febrero, con el curso empezado, por ejemplo”.

Promete el profesor compromiso con los alumnos “intentaremos acompañarles y ayudarles, no tiene sentido que pongamos más obstáculos en esta situación tan anómala”, explica, y lanza un mensaje de tranquilidad a estudiantes y familias “los vamos a preparar bien, no tienen que agobiarse”.

La presión

Los estudiantes de Bachillerato eligen esta opción mayoritariamente con la finalidad de entrar en la universidad, y la mayor parte, para conseguir en Selectividad la nota necesaria que les permita cursas los estudios que quieren. Es innegablemente una etapa educativa cargada de miedo y estrés.

“Son dos años de ansiedad, de incertidumbre, y muchas veces con la valoración de que es una catástrofe si no lo logran- explica la psicóloga Ángela Magaz, del grupo Albor-Cohs-, son unos años en los que muchas veces se mira en una dirección, solamente hay una opción, que saque la nota que apruebe y sino se derrumban sus ilusiones, sus expectativas”.

Pero esta presión, esta forma de ver la etapa es “ Algo totalmente erróneo, porque siempre hay caminos diferentes para logras el mismo resultado, con más tiempo o más esfuerzo, pero se puede llegar a esa meta que deseas”.

Si encima están estudiando con los criterios de una ley, y examinándose con los de la anterior de alguna forma “añadimos la incertidumbre, uno de los mayores factores de estrés, porque los seres humanos no estamos preparados para la duda, sino para saber qué va a suceder y adaptarnos”. La psicóloga ha destacado la labor del profesorado, que acompaña y guía siempre a estos estudiantes. Este curso, seguramente más.