285.000 mascotas fueron abandonadas en 2021, la misma cifra que en 2020

Llega el verano, el calor y las vacaciones. Un escenario muy favorable para disfrutar con toda la familia. Multitud de destinos y de variables a tener en cuenta, y más cuando uno de los miembros de tu casa es un animal. El abandono es uno de los grandes problemas del verano, siendo la estación en la que más animales lo sufren. Solo en España, el 2,6 por ciento de los perros y gatos son abandonados. Son un total de 285.000 mascotas con las que sería posible llenar tres estadios y medio de fútbol.

Tener una mascota implica una gran responsabilidad, es un reto que no está al alcance de todas las personas y, en ocasiones, no reflexionamos lo suficiente sobre todas las implicaciones que tendrá en nuestra vida o la de nuestra familia tener una mascota. A veces, las circunstancias que nos llevaron a adoptar o comprar un animal de compañía cambian y es entonces cuando nos damos cuenta de que ya no somos los dueños ideales para nuestra mascota.

¿Qué hacer en esta situación?

Le ocurrió a Lucía. Vivía en Alicante y tras mudarse a Madrid los escasos metros cuadrados de su piso de alquiler no eran suficientes para su labrador cuya salud empezó a deteriorarse. Buscó una solución, llamó a una protectora de animales y, tras meses de búsqueda, el animal fue acogido por una familia en Asturias y vive felizmente con ellos y con otros perros de su propiedad.

“Ahí el perro iba a estar muchísimo mejor, y auque fue una decisión muy complicada sabía que el perro iba a estar feliz y podría tener una vida muchísimo más reconfortante de lo que yo podría ofrecerle” explica Lucía.

¿Estamos preparados para tener una mascota?

En este caso la historia acaba bien, pero no siempre es así. Año tras año la problemática del abandono se repite y por eso Encarna Carretero desde la Asociación Nacional para Defensa de Animales hace una llamada a la responsabilidad: “hay demasiadas ocasiones en las que las personas que se plantean tener un animal no se conocen o no están preparadas. Puede tener, y las tiene, muchas ventajas tener un animal. Pero es también un sacrificio”.

España cuenta actualmente con 1590 protectoras de animales. 247 son municipales y el resto son privadas como la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Valencia. Al frente de esta entidad está Sara Gil, quien vive en primera persona la realidad del abandono.

“Cuando una persona quiera dejar a su animal o ya no lo quiera, que venga a las protectoras. Que vea cuando pasan los días, y hay animales que están en una jaula.. Es la pena, la tristeza y el ver que pasan las horas, los días, las semanas, los meses y los años, y ver que lo que antes parecían tener, que era una familia, les ha abandonado' recalca Gil

Cambio de tendencia: más perros que gato

La llegada de perros a los refugios aumentó durante el año pasado, superando a la cifra de gatos abandonados, que se redujo en un 5%. Se trata de un descenso que no sucedía desde hacía cinco años. La mitad de los perros y gatos abandonados logran un nuevo hogar pero el 10 de por ciento de las adopciones fracasan.

Los que no logran ser adoptado permanecen en las sociedades protectoras. En caso de que estén llenas su destino será la perrera donde a los 21 días serán sacrificados

¿Cómo reducir el abandono animal?

El comportamiento del animal o que este nuevo miembro de la familia resulte ser una responsabilidad mayor de la esperada, son los motivos principales de que estas adopciones no resulten exitosas. Y por ello el estudio de la Fundación Affinity ofrece estrategias para poder reducir sustancialmente las cifras de abandono en nuestro país.

Desde la educación, la esterilización o la adopción frente a la compra, hasta fomentar la identificación de los animales mediante el uso del microchip, algo clave para poder encontrar a todas esas mascotas perdidas. Cuatro medidas que, junto a la concienciación social e implicación personal en el cuidado de la mascota, reducirían el abandono de los próximos años. Cuestiones clave que hay que tener en cuenta para saber si estamos realmente preparados para que un nuevo miembro forme parte de nuestra familia.