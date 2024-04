2024 es el momento perfecto para instalar energía solar

Instalar energía solar es apostar por el futuro, por el autoconsumo y por el ahorro en general. Pero es que son muchas las ventajas que podemos aprovechar, de ahí que queremos contarte el porqué de que este 2024 sea el momento perfecto para dar el paso.

Un paso que hará que hasta te replantees por qué no lo has dado antes. Lo cierto es que la factura eléctrica se ha visto incrementada, y la búsqueda de recursos ante ello no se ha hecho esperar. De modo que los paneles solares se convierten en una de las mejores soluciones para ahorrar y tener energía para el consumo de cada día.

Instalar energía solar renovable y sostenible

Tenemos que cuidar del planeta y parece que a veces se nos olvida. Es por ello que cada paso que demos, cuanto antes, también lo veremos reflejado a corto y largo plazo en nuestro planeta. Concienciarse ambientalmente es invertir en energía solar. Porque se trata de un recurso que es renovable y sostenible. Lo que hace que dicha energía se produzca gracias al sol y, como bien sabes, es una fuente inagotable, además de ser amiga del medio ambiente. Se reducirán las emisiones de gases efecto invernadero, así como otros muchos contaminantes. La reducción de la huella de carbono también está en nuestras manos y es el momento de no dejarlo pasar. ¿Qué no sabes por dónde comenzar? Pues te diremos que Sunhero te ayudará en todo el proceso. Ya que se encarga de las licencias, así como de la legalización y hasta de ayudarte con las subvenciones.

Ahorrar a largo plazo

Si estás pensando en las ventajas que tiene instalar energía solar, tenemos claro que una de las principales es esta. Siempre que pronunciamos la palabra ahorrar, nos paramos a escuchar porque es algo que realmente nos interesa. No es algo sencillo en este 2024, pero sí que con los pasos adecuados se puede conseguir. ¿Cuáles son? Pues comenzar por instalar paneles solares. Primero porque este año se han vuelto más asequibles y tu bolsillo te lo agradecerá. Esto es gracias a los avances de tipo tecnológico así como a las ayudas a las que nos podemos acoger. Aunque es cierto que se necesita de una inversión inicial, poco a poco verás un ahorro bastante significativo.

En 2024 puedes contar con tu independencia energética

Eso de tener independencia siempre es algo positivo y más, si hablamos de la energía. Podrás generar tu propia electricidad en casa y de este modo no tendrás que depender de otras empresas o de las fuentes de energía de siempre. Aquí también tenemos que mencionar el ahorro que eso supone. La instalación de placas solares ya es todo un hecho en gran parte del país, porque como vemos, cuenta con más ventajas que desventajas. Es una oportunidad de poder fijar un consumo y no depender de las fluctuaciones del mercado.

Tu propiedad tendrá más valor

Hablamos del ahorro en la factura de la luz, lo que supone una gran ventaja, eso sin duda. Pero no solo el ahorro está en ella, sino que al mismo tiempo, un hogar o empresa que instale paneles solares tendrá más valor. El mercado inmobiliario es tajante ante ello y es que los compradores tienen claro lo que quieren y uno de los puntos principales es el contar con paneles solares. Con este detalle, ten por seguro que la venta o el alquiler se verán beneficiados.

Una tecnología más avanzada

Quizás hace unos años no se tenía tantas ventajas en la mesa. Es por ello que poco a poco se ha llegado a una tecnología que es mucho más avanzada. Si bien en otras áreas también lo notamos, en el mundo de la energía solar no se podía quedar atrás. De manera que con dichos avances se dejan ver de muchas maneras como pueden ser la captación de la luz o a la hora de convertir la energía, que lo harán con un mejor rendimiento.

Una inversión que da paso a la investigación

Está claro que cuanto más se invierta en algo como esto, más se puede llegar a investigar. Con dicha investigación lo que se hace es generar mejoras. Ya que sabemos que el mundo de la tecnología va creciendo y desarrollándose a pasos agigantados y eso es lo que necesitamos para poder aprovechar bien todas las ventajas que nos brindan los paneles solares, como es el caso. Es el momento de darle paso a la innovación y dejar que haga su trabajo, que no es otro sino seguir brindándonos esas grandes mejoras en el campo de la energía.

Mayor resistencia ante cualquier problema natural

No es ponerse en lo peor, pero nunca está de más el pensar en ello. Los problemas o desastres naturales pueden suceder cuando menos lo esperamos. Una gran tormenta nos puede dejar sin electricidad durante largo tiempo. Pero, ¿Qué ocurre si contamos con paneles solares? Que podremos seguir disfrutando de nuestra energía sin mayor problema. Algo que quizás a priori no lo tenemos en cuenta, pero que a la larga sí que supone otra de las grandes ventajas que pensar, sobre todo en los momentos más críticos que pueden surgir.

Se incrementa el presupuesto de los fondos Next Generation

Tanto los gobiernos como las administraciones públicas también ven claro todo lo que la energía solar puede favorecer al consumo. De manera que las ayudan tienden a subir para que más gente se decante por las placas solares en sus hogares o negocios. Los fondos europeos Next Generation , que son los que se destinan a promover las renovables, han subido. Con dicha subida se quiere incentivar el crecimiento, pero también la recuperación económica. Así que, todo aquel que quiera meterse de lleno en la energía solar, tiene que saber que las ayudas seguirán formando parte de este proyecto, para que su bolsillo no se vea tan afectado. Tal y como habíamos mencionado, es toda una inversión, pero tiene ventajas, se mire por dónde se mire, y más, en este 2024.