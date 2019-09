Agustín Bach Pascual, un joven empresario abriéndose camino en el ámbito de la hostelería

Un estudio revela que un 35 % de los jóvenes españoles prefiere trabajar en una empresa del sector privado, no es el caso del entrevistado de esta semana, Agustín Bach Pascual.



Con tan solo 21 años, se ha aventurado a ser un joven emprendedor y crear su propia empresa de catering, Crush Catering. En España en emprendimiento va por debajo de países como Londres, París o Berlín, sin embargo en los últimos años, España ha ganado puestos gracias a jóvenes empresarios como él.



En 2018, tras haber cosechado experiencia como camarero, ayudante de cocina en un restaurante y organizador de eventos, Bach se dio cuenta de que lo que verdaderamente quería era organizar eventos. Practicó en varios eventos privados antes de lanzarse a la aventura de crear su propia empresa y tras su éxito, no lo pensó dos veces.



“El valor añadido de nuestra empresa es personalizar los eventos de los clientes y darles un servicio de alta calidad”, explica Agustín.

Pese a su juventud, este joven empresario tiene en cuenta que su empresa tiene una RSC muy marcada, sobre todo a partir de su propia experiencia personal tras haber sufrido un accidente de tráfico que le regaló la oportunidad de lanzar su propia empresa del catering, de ahí que su nombre “CRUSH: Catering Por Accidente”.



Volcado con las personas con discapacidad, asegura que “la hostelería fue la primera en incorporar a personas con discapacidad en su entorno laboral sin miedo. Todo es posible ofreciéndoles las herramientas necesarias a estas personas”, afirma Bach Pascual.

No te pierdas la entrevista al completo de este joven y entusiasta empresario.