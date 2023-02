Por qué Ceuta y Melilla son ciudades españolas y no marroquíes

No son pocas las dudas que han aparecido sobre el futuro de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tras las concesiones de Sánchez a Marruecos. Reconocer la autonomía del Sáhara que pedía Rabat, los viajes diplomáticos. Algunos creen que algo se cuece, pero nosotros, lo que te vamos a explicar hoy, aquí, es la historia de Ceuta y Melilla. por qué son españolas. Y ya de paso, responder a una posible demanda histórica de marroquí.

Lo primero, y vaya por delante, es que ambas ciudades autónomas no son colonias, son territorios metropolitanos. Da lo mismo Ceuta y Melilla que Albacete, Badajoz o Huesca. Para entendernos, no son especiales. Ahora bien, y por señalar dos peculiaridades de ambas ciudades, por localización no están bajo el paragüas de la OTAN. Tendrían que intregrarlas.

El origen español de Ceuta y Melilla



Pero vamos una por una: Empecemos por Ceuta. Portuguesa desde 1415 y con una historia ligada al país luso. Pero en 1580 comienza la guerra de sucesión en Portugal y en 1640, cuando la península ibérica se rompe, Ceuta pasa a formar parte de España. Y además con una particularidad muy concreta. La ciudad decide por sí misma quedarse en España y no reconoce a Joao VI como rey.

Eso Ceuta, pero vamos con Melilla: Un caso mucho más simple todavía. Si nos vamos al principio del principio, la ciudad pasa por: el imperio cartaginés, el romano, la hispania visigoda, el bizantino y por los musulmanes. Termina abandonada, y pasa a ser castellana desde 1497 cuando Pedro De Estopiñán y Virués mandó una expedición e incorpora la ciudad, que acabó siendo un refugio de piratas. Y hasta hoy.

Por qué Ceuta y Melilla no son marroquíes



Bueno, ya sabes por qué Ceuta y Melilla son españolas. Y ahora vamos a explicar por qué no son marroquíes. Primero: Marruecos es un estado moderno esde 1956, de la misma forma que España es un estado unificado desde los Reyes Católicos, pues igual.

Pero, con el libro de historia en la mano, un reino propiamente marroquí comienza con la dinastía Alahui que es la actual, en 1666. Y, como te hemos contado antes, Para 1666 Ceuta y Melilla ya estaban ligadas a España ante de esas fechas. Así, al menos históricamente, no hay argumentos que pueda proponer Marruecos para una unión histórica de Ceuta y Melilla a sus territorios.









Sánchez: “Ceuta y Melilla son España”



Eso sí, el propio Sánchez, meses después de haberse plegado a Marruecos sobre el Sáhara, contradecía un dardo marroquí ante la ONU. "Ceuta y Melilla son España", afirmaba el presidente del Gobierno el pasado octubre, después de que el PP le exigiese que diese respuesta a Marruecos, que en un escrito a la ONU sostiene que no cuenta con "fronteras terrestres con España" y que Melilla "sigue siendo un presidio ocupado".

Marruecos, por su parte, sostenía que no se puede hablar de "fronteras" con Melilla "sino de simples puntos de acceso", en una carta fechada el pasado 9 de septiembre en respuesta a preguntas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades marroquíes en el salto masivo de la valla de Melilla del pasado 24 de junio, en el que murieron al menos 23 personas migrantes.

En sus "observaciones preliminares", Marruecos argumentaba que es "inexacta" la consideración de la separación con Melilla como una frontera marroco-española porque este territorio "sigue siendo un presidio ocupado".