Los verdaderos motivos por los que Albert Einstein rechazó la presidencia de Israel: "Estoy avergonzado"

Hace varias décadas que nos dejó una de las mentes más brillante que ha dado este mundo. Albert Einstein es uno de los científicos más conocidos de nuestra historia reciente. No solo hablamos de una mente privilegiada, sino también de una figura admirada y respetada en todas las partes del planeta. Tanto, que hasta incluso fue propuesto para ser presidente de Israel.

Posiblemente se trate de un dato que desconocías pero la realidad es que tan solo unos años antes de fallecer, el científico alemán recibió la propuesta por parte del ministro David Ben Gurion, esperando que Einstein pudiera aceptar su oferta. En noviembre de 1952, fallecía el presidente de la época, Jaim Weizmann, y el país tan solo buscaba un mandatario que pudiera tomar las riendas del país. No obstante, la cúpula sabía que esta responsabilidad no podía recaer sobre cualquiera. Fue así como se les ocurrió la posibilidad de ofrecerle ese cargo a uno de los judíos más importantes de la época: Albert Einstein.

Su nombre se puso sobre la mesa y lo que a priori parecía una mera posibilidad, con el paso del tiempo fue un hecho. En noviembre de 1952, Einstein recibió una misiva en la que le pedían trasladarse a Israel para mantener una reunión y ofrecerle formalmente ocupar la presidencia de Israel.





Pese a que Einstein compartía grandes e importantes lazos con el pueblo judío, terminó rechazando la oferta. "Estoy profundamente conmovido por la oferta de nuestro Estado de Israel, y al mismo tiempo entristecido y avergonzado al no poder aceptarla. Me temo que carezco de las aptitudes naturales y la experiencia necesarias para tratar adecuadamente con la gente", se disculpó el físico alemán en una misiva con la que rechazaba el cargo. "Un presidente ha de ser alguien con habilidades sociales extraordinarias, y yo no soy una de esas personas", agregó.

Finalmente, Albert Einstein concluía diciendo que se sentía "apesadumbrado", ya que "desde que fui completamente consciente de nuestra precaria situación entre las naciones del mundo, mi relación con le pueblo judío se ha convertido en mi lazo humano más fuerte".

Albert Einstein y su museo en Jerusalén

El pasado 23 de octubre, el Gobierno de Israel aprobó un proyecto para construir un museo dedicado al físico alemán en los terrenos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El proyecto del museo incluye la construcción de un edificio único para albergar todos los archivos de Einstein, ha informado la universidad.

Los archivos serán accesibles al público en general en formato digital y el museo servirá también como espacio innovador para la educación científica y tecnológica, según el comunicado. El Museo Albert Einstein mostrará la investigación, las actividades y el legado de Einstein mediante técnicas de exposición de vanguardia, demostraciones científicas y documentos originales. El museo también tiene previsto destacar la profunda conexión del científico con el destino del pueblo judío, el Estado de Israel y la Universidad Hebrea de Jerusalén.