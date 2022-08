Las raíces con A Coruña de Henry Avery, uno de los pocos piratas de la historia sin ser arrestado

Seguramente su nombre no fuera Henry, ni su apellido Every, es más, hay gente que dice que fue Avery y que su verdadero nombre era John, misterios que jamás sabremos pero que engrandecen la leyenda y figura del que conocemos como Henry Every. Un misterio que rodea a este famoso pirata desde prácticamente su nacimiento. Nació en torno a 1659 en Devon, Inglaterra, más concretamente en el sudeste del país británico. Los expertos sobre el tema dicen que esa fue la fecha apróximada de su nacimiento, y según las partidas de nacimiento, Devon, el lugar donde nació. Unos 40 años después, cerca del 1700, desapareció, y lo hizo, como su leyenda e historia, de manera misteriosa, la leyenda habla que esa "huida" fue lleno de oro y joyas, acompañado de una princesa india que le habían regalado sus amigos de parche en ojo y petaca.

Muchos hablan de que Henry Every fue un "líder de la clase obrera" de esa época, eso señala Steven Johnson (Washington, 1968), por las canciones, panfletos, giografías y hasta obras de teatro. Pero la realidad es muy distinta, Every fue un asesino, violador, secuestrador y un esclavista, que suena más parecido a la idea de pirata, que lo de "líder de la clase obrera". Fue "fiel", y literalmente entre comillas a los suyos, y la verdad que cuesta pensar que a un pirata le importen los derechos humanos o el beneficio ajeno.

En la época de los piratas cada uno tenía un símbolo que utilizaba como bandera y seña, y para ser reconocido por otros.





En el libro publicado por Steven Johnson, Un pirata contra el capital (Turner), habla de que las acciones de este pirata, de Henry Every, cambiaron la geopolítica internacional en el siglo XVII, y en realidad visto ahora, puede que para siempre. El escritor norteamericano relata la vida de Every, desde que se alistó siendo un niño en la Marina Real británica. Una vez dentro de la armada británica, fue guardiamarina a bordo del HMS Rupert en la Guerra de los Nueve Años (1688-1697), una guerra que enfrentó a los ingleses con varios clanes irlandeses apoyados por España. En 1690 más o menos, abandona la Marina para dedicarse al negocio del tráfico de seres humanos entre África y Bahamas. El pirata más famoso del siglo XVII, regresa para servir a su majestad, fue una vuelta express, puesto que se amotina con la tripulación, y posteriormente roban el Charles II, para marchar al océano Índico con la intención de enriquecerse, convertirse en piratas en la mar.

El Charles II, y ya con Henry Every como pirata, rebautizan el barco extraviado a la Marina inglesa como Fancy, y esperan a la caza de barcos en el mar Arábigo, en ese momento y como bien señala Johnson en su libro, es una de las rutas comerciales más importantes en el mundo, que contectaba con La Meca, el Imperio mogol y el Estado islámico. Every, pronto se alía con otros piratas, son unos quinientos hombres, aunque trabajan con calma, les lleva más de un año planificar un gran golpe, ¿el objetivo? el Ganj - I - Sawai, el barco del emperador Aurangzeb, un navío que aseguran viajaba lleno de oro y joyas. Every y sus quinientos hombres no lo tendrían nada fácil, se enfrentan a otro ejército, formado por 400 soldados, 80 cañones y 24 barcos, que custiodaban y apoyaban al emperador.

El ataque

Se lanzan el 11 de septiembre de 1695, si la historia está bien escrita, y Every tiene la suerte en su lado. Un cañón en mal estado explota y mata a decenas de soldados mogoles, algo que según explica el autor: "La posibilidad de que un cañón explotara durante un disparo era muy pequeña". Unas tres horas después, y después de que un cañonazo de los de Every rompiera la base del mástil del barco objetivo, el navío fue capturado y comenzaba el saqueo. Las violaciones y torturas para obtener más información sobre la seda y especias, además del oro o la plata. Este ataque provocó la primera orden de captura internacional, derivando en el primer gran juicio del siglo XVII.

Fin del imperio mogol

Esa alianza de malhechores y piratas desapareció, unos muertos y otros en la ruina. Al igual que esa sociedad de malvados, Every, su jefe y creador desapareció, pero a la vez el Imperio mogol. Si antes hablamos de que la historia de este pirata cambió las relaciones comerciales internacionales, este ataque fue el boom para que esto cobre sentido. Aurangzeb se vengó de los ingleses por su ineptitud y atacó Bombay. Los rifirrafes terminaron cuando fue compensado y los piratas declarados "enemigos de la humanidad". Con su muerte en el 1707, el imperio mogol cayó, y no por culpa de lo que había empezado Every, fueron las guerra civiles lo que terminaron con él. La Compañía de las Indias Orientales se hace con su control en 1757 y deja el territorio mogol en una mínima expresión. La caída de los mogoles, se debe a una acumulación de riquezas, que no servía si no hay inversión, de esta premisa si que lo comprendió la Compañía de las Indias Orientales, una corporación que controló el subcontinente asiático y cambió las relaciones económicas. Según el autor del libro, Johnson, esto desencadenó el nacimiento del capitalismo, además de librar al océano de los piratas, cuyo destino sería el Caribe, donde establecerían su base para los próximos años.

A Coruña

El antes mencionado, vuelve a aparecer, el navío Charles II, y es que este barco y el pirata más famoso de este siglo XVII, tienen una relación muy fuerte con España, en concreto con A Coruña, en Galicia. Ese barco salió de Inglaterra rumbo a las Indias Occidentales ( se refiere, comúnmente, a las islas del Caribe denominadas Antillas y Bahamas). En su camino hacía el caribe, tras unas dos semanas de viaje, pararon en el invierno de 1693 en A Coruña, denominada por los británicos como The Groyne. Llegados a Galicia, la expedición se preparaba para afrontar la parte más complicada de la travesía e iban a reponer víveres y completar algunos trámites pendientes. Lo que parecía que iba a ser una parada más o menos para simplemente abastecerse y completar algún trámite pendiente, se convierte en una perdida de papeles y acaban pasando más de cinco meses en Galicia. Algo que enfada a la tripulación, y en las tabernas de la ciudad corre el alcohol, y esos marineros, enfadados, cansados y hasta arriba de alcohol se calientan. Amenazados en sus pequeños espacios vitales por la disentría (inflamación de los intestinos y la diarrea con sangre. Por lo general, se produce a causa de la bacteria shigella o una ameba. La disentería se propaga a menudo a través de alimentos contaminados o agua sucia) y la viruela, entre otros males. Todo ello, auspiciado por el primer oficial, Henry Every.

Llega la primavera, que como el dicho dice, la sangre altera, y unos por la riqueza material, el ansia de navegar los mares, la seducción de las aventuras sexuales en Oriente y el atractivo de la vida corsaria, son diversos los motivos que invitan a que todo puede estallar. Finalmente, el 7 de mayo de 1694, estalla esa conspiración y Every se ergie como capitán, acompañado por todos los revolucionarios. Un buque que olía a pirata, sale de A Coruña hacia la gloria huyendo del fuego de artillería que se desata a su salida de Galicia, atacados por las autoridades que habían sido avisadas de la sublevación en el Charles II, que como ya se ha explicado antes pasa a llamarse en esta nueva etapa pirata como Fancy. El inicio de una gran empresa criminal.