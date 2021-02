La desconocida relación entre Manolete y Winston Churchill: la carta que destapó el vínculo torero-político

¿Qué pudo unir al primer ministro británico y líder de Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, y a Manuel Rodríguez, ‘Manolete’? Fue de hecho tras la muerte del torero en Linares cuando Churchill envió una misiva lamentando su fallecimiento.

“Señora, estoy muy apenado al conocer la trágica muerte de su hijo en Linares, y quiero enviarle la expresión de mi más profunda simpatía. Me conmoví al recibir el noble trofeo de su hijo soberbiamente matado en la plaza de toros, enviado a mí con ocasión de nuestra victoria en Europa. Quiero añadir mis condolencias a todos los reconocimientos que Vd. ha recibido. Sinceramente suyo. Winston Churchill”.

Misiva que recibió la madre de 'Manolete' de Winston Churchill, en octubre de 1947. Agencia EFE

Así fue como el primer ministro británico trasladó sus condolencias el 10 de octubre del año 1947 a doña Angustias Sánchez, la madre de ‘Manolete’. La misiva llegó un mes y medio después del trágico episodio en Linares, pero la carta enviada desde su residencia privada de Chartwell escondía una historia que había comenzado a tener lugar dos años antes.

Las cartas entre Churchill y ‘Manolete’

En la misiva que Churchill envía a la madre del torero tras su fallecimiento, agradece un “noble trofeo” con motivo de la victoria de Gran Bretaña y sus aliados en la Segunda Guerra Mundial. Para honrar esta victoria, el torero español había a Churchill la cabeza de un toro bravo que él mismo había matado en Valencia, donde además había grabado en blanco la ‘V’ de la ‘Victoria’. Fue tras el envío de este regalo cuando comenzó a haber contacto entre el torero español y el primer ministro británico.

El Primer Ministro británico, Winston Churchill. Agencia EFE

La carta de Winston Churchill en agradecimiento a ‘Manolete’, enviada el 29 de mayo del año 1946, decía así:

“Recibí hace un tiempo una cabeza de toro magnífica que me envió su criador, el señor don José María Escobar. El toro tiene una “V” claramente marcada en la frente y me dijeron que lo mataste en Valencia. Quiero agradecerte el papel que has desempeñado para permitirme ser destinatario de esta grata expresión de amistad y buena voluntad de España. Por favor, acepte mis felicitaciones por los buenos resultados de una dura lucha”.

Correspondencia del Primer Ministro británico , en la que agradece a 'Manolete' su trofeo.Agencia EFE

Recordamos que Churchill había popularizado el gesto de esbozar la ‘V’ de la victoria con los dedos. El ganadero, don José María Escobar, fue quien disecó la cabeza pero no la envió hasta que se aseguraron de que la victoria de Gran Bretaña y los aliados fuera definitiva. Así fue como el envío fue en diciembre de 1945. De hecho, quienes facilitaron que aquella cabeza llegara a manos del primer ministro británico, aseguraron que el toro había sido matado el denominado ‘V.E Day’, el día de la victoria en Europa.

El torero quiso responderle a través de una nueva carta en la que aseguraba que era “un honor” del que siempre iba a conservar “un imborrable recuerdo”, refiriéndose a la felicitación del político británico. “Me enorgullece haber hecho posible la expresión agradable de amistad que tan cordialmente acoge en su carta”, tal y como recoge el autor Jimmy Burns Marañón en su blog Voces Liberales.

Las acusaciones contra ‘Manolete’ años después de su muerte

No hace mucho tiempo, diversos programas de televisión y personajes del ámbito televisivo pusieron el nombre de ‘Manolete’ sobre la mesa. No obstante, no lo hicieron con buenas intenciones y recurrieron antiguas historias sobre el torero.

“El otro día estaba ante la tele y apareció Manolete en un programa de marujeo de sobremesa. Y, preguntándome qué pintaba él en ese putiferio, subí el volumen para escuchar, estupefacto, cómo presentadores, invitados y voces en off ponían a parir al torero sin contarse un pelo […] Tres palabras me dejaron seco: drogadicto, franquista, asesino”. Así relataba el popular y renombrado periodista y escritor español, Arturo Pérez-Reverte, en un artículo publicado en julio del año 2006.

El torero Manuel Rodríguez, 'Manolete'

A ‘Manolete’ se le acusó de ser franquista. Sin embargo, el autor Fernando González Viñas revela en su libro ‘Manolete, biografía de un sinvivir’ que en ningún momento “hubo connivencia franquista. En realidad, estaba bastante despegado del régimen”. Además, el autor defiende que nunca mató a ningún soldado: “Hablan de los que estoqueaba para entrenarse. No estuvo en Badajoz durante la guerra, ni pegó un tiro”.