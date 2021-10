"Lo del Guernica fue una locura": el único testigo de la creación del cuadro descubre los secretos de Picasso

El mundo entero conoce el Guernica. Si mirar las formas geométricas sorprende por su complejidad, más aún más impresionante es verlo en la sala del Museo Reina Sofía de Madrid.

Con ocho metros de largo y unos tres metros y medio de alto, el 'Guernica' se ha convertido en la mayor obra de arte representativa del bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de 1937, durante la Guerra Civil. No porque haya una alusión concreta del bombardeo sobre el lienzo pero sí sirve a modo de representación simbólica del horror de aquel terrible episodio de la guerra.





Aún son muchas personas que tratan de sacar significado a todos los elementos del mismo aunque, sin embargo, aún hay muchas preguntas sin resolver. Desde que el 'Guernica' vio la luz, no ha dejado de ser objeto de polémica y de estudio de cientos de expertos pero hay decenas de interpretaciones del mismo pero nadie conoce con certeza la realidad ni lo que se le pudo pasar por la cabeza al artista cuando plasmaba sobre el lienzo aquellas líneas. Nadie estuvo presente cuando Pablo Picasso elaboró aquella obra. Nadie, salvo Jaume Vidal.

Jaume Vidal, el testigo que vio la creación del Guernica

Vidal fue el encargado de llevar la tela al taller de Picasso. Al parecer, tal y como publicó el diario ABC en una entrevista el año 1977 -y recogido recientemente en su archivo-, cuando Vidal llegó, Pablo Picasso estaba "irritado y un poco alterado".

Jaume Vidal reprodujo la conversación que mantuvieron a su llegada con el lienzo a su taller. Al parecer, Pablo le preguntó dónde estaba la tela. "Aquí, enrollada... ¡No pensaría usted, señor Picasso, que le iba a traer un bastidor de ese tamaño ya montado! Ahora mismo se lo preparo como es debido", fue la respuesta que le dio Vidal, quien seguidamente le explicó que aquella tela era "un lienzo de verdad".

Un lienzo "de tela de lino" porque "un cuadro tan grande no resistiría la tela de algodón", le dijo Vidal. Recordamos que el Guernica está dibujado sobre un gran lienzo de casi ocho metros de largo y unos tres metros y medio de alto. Vidal estuvo unas tres horas hasta que pudo montar la tela sobre el bastidor.

El reportaje se publicó cuando todavía faltaban cuatro años para que el cuadro volviera a España. Pablo Picasso quiso realizar aquella escena tras conocer la noticia de los bombardeos sobre la localidad vasca. Fue tal el remordimiento y el dolor que sintió al ver las fotografías que supo que tenía que utilizar su obra para simbolizar el dolor de todas las víctimas de la guerra.

No obstante, y sin conocer ningún detalle más allá de la creación del mismo, Jaume Vidal aseguró que "el dichoso cuadro" le quitó el sueño.

No porque la temática del mismo pudiera afectar a su descanso, sino por todo el trabajo al que se tuvo que someter cuando el artista lo había finalizado. Jaume no solo fue quien le llevó y montó el lienzo, sino también el encargado de enrollarlo cuando estaba concluido. De hecho, el español tenía dudas de que todos aquellos colores pudieran aguantar con el paso del tiempo. Un momento de tensión que recogió el ABC en sus hojas: "Te juro que el negro empezaba a descascarillarse, como yo le había advertido. Pero nada, nunca más se preocupó del cuadro, ni tampoco contestó cuando le avisaron de Nueva York de que era necesario un retoque. Como si ya no le importara nada su 'Guernica' después de tanto ardor al pintarlo", aseguró el español.

"Nunca había trabajado con aquella fiebre, y eso que estaba acostumbrado a verle pintar. Algunos días me llamaba para decirme: "Anda, vente con otros tantos lienzos que lo de ayer ya son cuadros". Pero lo del 'Guernica' fue una locura", aseguró Jaume Vidal. No obstante, cuando el cuadro estaba completamente terminado, Picasso le dijo: "Ahora, que el mundo se las componga con el cuadro".

Jaume Vidal aseguró que Pablo Picasso nunca volvió a preocuparse del mismo. Utilizó un solo lienzo. Trasladó y dio forma a sus ideas. Representó el horror a modo simbólico. Y después... nada. Ahora, sin embargo, el 'Guernica' es uno de los cuadros más importantes del siglo XX y aún, a día de hoy, no hay nadie que no piense en el 'Guernica' cuando escuche el nombre de Pablo Picasso.

Cuando Franco se hizo con el poder de España, y hasta que se reestableciera el orden democrático en nuestro país, decidió sencillamente enviarlo al Museo de Arte de Nueva York.

La vuelta del Guernica a España: con total discreción

El pasado 8 de septiembre de 2021 se cumplieron 40 años desde que el famoso cuadro del artista Picasso volviera a España, poniendo así final a una complicada operación diplomática entre España y Estados Unidos, que durante mucho tiempo se llevó a cabo con total discreción.

Con la llegada de Adolfo Suárez al Gobierno, el 'Guernica' significaba un antes y un después en el final de la dictadura. Fue así como el propio Suárez quiso traer de vuelta del cuadro de Nueva York.





Una operación secreta del que muy pocas personas tuvieron conocimiento. El 'Guernica' fue trasladado por varios operarios del MOMA de Nueva York hasta el aeropuerto JFK y fue depositado en en un avión donde ni los más de 300 pasajeros a bordo ni la mayoría de la tripulación sabían que el famoso cuadro viajaba, completamente escondido y protegido, en la bodega del mismo.

Fue el comandante Juan López Durán quien se dirigió a la tripulación y los viajeros del avión a su llegada a España: "Bienvenidos a Madrid, tengo que decirles que han venido acompañando al 'Guernica' de Picasso en su regreso a España".