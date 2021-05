Analizan un mensaje en una botella que pudo ser lanzado por una pasajera del Titanic

Un grupo de investigadores especializados de la Universidad de Quebec en Rimouski (Canadá) están analizando un supuesto mensaje hallado en el interior de una botella y que podría haber sido enviado por una de las pasajeras del Titanic antes del hundimiento del famoso barco.

La botella fue encontrada en el año 2017 en los alrededores de la Bahía de Fundy, en Canadá, y según su contenido habría sido escrita por Mathilde Lefebvre, una niña de 12 años que viajaba con su familia en la tristemente famosa embarcación.

Un nombre que coincide con el de una de las pasajeras del barco originaria de la zona de Liévin, al norte de Francia. Al parecer, y según ha informado la televisión pública canadiense CBC, la joven viajaba junto a su madre y sus hermanas con destino a los Estados Unidos, concretamente al estado de Iowa, a donde había emigrado su padre Franck en busca de trabajo.

En el papel, la joven había escrito el siguiente mensaje: "Voy a tirar esta botella al mar, en medio del Atlántico. Tenemos que llegar a Nueva York en unos días. Si alguien la encuentra, póngase en contacto con la familia Lefebvre en Liévin", aunque por desgracia jamás llegaron a su destino, siendo parte de los fallecidos en aquel fatídico accidente.

Ahora, 109 años después del hundimiento del navío, y de que la botella pasase, supuestamente, más de un siglo en alta mar, se está tratando de demostrar su origininalidad, algo que según informaron desde la universidad a la CBC, es "improbable, pero no imposible".

¿Falsificación o realidad?

Diversos investigadores de la Universidad de Quebec estudian ahora, junto al apoyo de peritos, si la carta encontrada es original o se trata de una falsificación o de una recreación, que por el momento es la hipótesis más probable.

Por el momento los peritos han conseguido confirmar que Mathilde Lefebvre sí fue una de las pasajeras del Titanic, aunque eso no significa que el documento sea auténtico. Para ello, los expertos de la universidad llevarán a cabo pruebas de datación por radiocarbono de la carta, para averiguar la antiguedad del papel, de la botella y del corcho.

Sin embargo, existen varias razones que llevan a los investigadores a pensar que se trata de una simulación, según lo informado por la CBC.

La primera de ellas es la localización de la botella, que llegó a costas canadienses desde el medio del Atlántico, cuando la ruta que tendría que haber seguido, teniendo en cuenta las corrientes, debería haberla trasladado hasta Europa.

A pesar de esto y del hecho de que se haya tardado más de un siglo en dar con el mensaje, existe una pequeña probabilidad de apenas un 1% de que, en lugar de flotar hasta el Viejo continente, lo hiciera en el sentido de la costa americana.

El segundo punto que inquieta a los expertos es la propia caligrafía de la joven, bastante diferenciada de la que se solía enseñar en las escuelas francesas de aquella época.

Del mismo modo, tampoco se descarta la posibilidad de que la carta fuera escrita en aquellos años por una persona ajena al barco, ya que por entonces eran comunes los engaños a la prensa en este tipo de documentos, que resultaban bastante mediáticos.

Sorpresa en la familia Lefebvre

Hoy en día, todavía quedan descendientes de la familia Lefebvre en Francia, que se enteraron de la noticia a través de la prensa local.

Se trata de Jacques, un señor de edad avanzada que confirmó que la madre de Mathilde, la progenitora de la supuesta autora de la carta, era su tía abuela.

Jacques no conserva ningún tipo de recuerdo sobre esta parte de su familia, de la que dijo no saber mucho, por lo que se muestra ilusionado ante la posibilidad de que el documento sea real, algo que no termina de creerse hasta que lo confirme la ciencia.