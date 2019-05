"Triunfarán aquellos que apliquen modelos digitales en sus negocios"

Una edición más, y ya van 16, ‘Hoy es marketing 2019’ fue capaz de reunir esta semana a algunos de los activos empresariales más importantes de nuestro país. Y también a nivel internacional. De hecho, por el escenario que preparó ESIC Bussiness&Marketing School pasaron, entre otros, César Cernuda que es el presidente de Microsoft Latinoamérica o Andrew McAfee, codirector de la iniciativa MIT para la economía digital. Ponencias que escucharon unas 3.000 personas.

Unas 3.000 personas pasaron por el evento organizado por el ESIC.

Una de las mesas redondas más interesantes fue la que reunió a varios líderes del emprendimiento español: Pedro Clavería, CEO de Playtomic, Jaime Garrastazu, cofundador de Pompeii, Antonio Espinosa de los Monteros, CEO de Auara, Marta Romero, cofundadora de WorktodayApp, Pepita Marín, CEO de We are Knitters, Sergio Gutiérrez, cofundador de MODUMB y Alejandro Sáez, CEO de EgoGames. Todos desvelaron cómo “hacer de una idea, un negocio”.

Precisamente, desde ‘El algoritmo verde’ he hablado con Alejandro Sáez para que me compartiera sus impresiones sobre el evento, me hablara de la propuesta de EGO Games y me adelantara las previsiones de crecimiento que tienen los deportes electrónicos para los próximos años.