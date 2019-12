Miquel Giménez le dedica este poema a Greta Thunberg: "Ay, Greta, cateta"

Greta Thunberg es uno de los personajes de la semana, debido a su travesía hasta Madrid para asistir a la Cumbre del Clima. La niña ecologista sueca acapara mucha atención estos días, en los que resulta harto complicado no enterarse de su existencia. El periodista y escritor Miquel Giménez ha aprovechado el momento de apogeo de Thunberg para dedicarle un poema que se ha hecho viral de forma vertiginosa en las redes sociales.

Ay, Greta, cateta,

siempre cabreada,

triste marioneta

con sus pataletas

bien manipuladas.

Qué pena, xiqueta

no escolarizada,

con esas coletas,

tan tristes, paletas,

y poco mimadas. — Miquel Giménez (@MiquelGimenezG1) December 4, 2019

“Ay, Greta, cateta, siempre cabreada, triste marioneta con sus pataletas bien manipuladas. Qué pena, xiqueta no escolarizada, con esas coletas, tan tristes, paletas, y poco mimadas”, ha escrito Giménez.

Estas palabras han suscitado opiniones de todo tipo en Twitter, aunque la mayoría han sido favorables a los versos. “En realidad es una adolescente que, ojalá me equivoque, acabará mal cuando los políticos y periodistas irresponsables que la han aupado, la abandonen a su suerte cuando no les sea útil. A mi me da hasta lástima”, se apena un usuario.

En realidad es una adolescente que, ojalá me equivoque, acabará mal cuando los políticos y periodistas irresponsables que la han aupado, la abandonen a su suerte cuando no les sea útil.

A mi me da hasta lástima. — Roger Molins (@Rohirrim76) December 4, 2019

“Vaya genio, vaya clarividencia. Greta es el sumum de los giliprogres, no me extrañaría que se viniese a vivir a España y no sólo por el buen tiempo, se debe sentir genial entre tanto imbécil giliprogre”, ha aplaudido, por su parte, otro tuitero.

Esto es poesía y lo demás gilipolleces. Vaya genio, vaya clarividencia. ������������.

Greta es el sumum de los giliprogres, no me extrañaría que se viniese a vivir a España y no sólo por el buen tiempo, se debe sentir genial entre tanto imbécil giliprogre. — Ricardo Tevas (@ricardo_tevas) December 4, 2019

“Lo mejor de todo: un par de días de vacaciones en Lisboa, luego una vueltica por Madrid y a vivir que son dos días. La madre escribiendo libros, la pequeña metida a cantante y preparándola para la causa feminista, mientras se sacan fotos con móviles no contaminantes en sillón 6000”, es otro comentario al respecto.

Lo mejor de todo un par de días de vacaciones en Lisboa, luego una vueltica por Madrid y a vivir que son dos días. La madre escribiendo libros, la pequeña metida a cantante y preparándola para la causa feminista, mientras se sacan fotos con moviles no contaminantes en sillón 6000 — VividorSXXI (@SxxiVividor) December 4, 2019

“Esta ‘niña’ hiperventila; necesita una tila”, se ha opinado, también, con sorna. “Eso sólo sale, así del tirón, si el poeta fuma en pipa. Je dis bravo!”, ha sido otra de las respuestas, con meme curioso incluido.

Esta “niña” hiperventila; necesita una tila. pic.twitter.com/e0d65Bg8xq — Joaquín Nebra Dobón (@jnebradobon) December 4, 2019

Eso sólo sale, así del tirón, si el poeta fuma en pipa. Je dis bravo! pic.twitter.com/aVV4PoVniL — Louis Cyphre (@LovisCyphre) December 4, 2019

“Greta y los Garbo hasta el hartazgo”, ha sido otra rima que se puede encontrar entre las respuestas al poema ideado por Miquel Giménez este miércoles.