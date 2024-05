El palo económico para el Barcelona que supone la grave lesión de Sergiño Dest

El jugador del PSV Eindhoven Sergiño Dest, cedido esta temporada por el FC Barcelona al club neerlandés, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla y estará meses de baja al pasar en los próximos días por quirófano, por lo que parece complicado que el actual líder de la Eredivise apueste por la compra del lateral derecho blaugrana.

"Quería informarles sobre mi lesión. Desafortunadamente, me he roto el ligamento cruzado anterior y tendré una operación pronto. Intentaré volver pronto a mi máximo nivel", señaló el lateral estadounidense en sus redes sociales. En un vídeo dirigido a la afición, explicó que pasa por un "momento difícil". "Pero sé que estos contratiempos solo me hacen más fuerte. Volveré para haceros sentir orgullosos. Nos vemos pronto", manifestó el jugador nacido en Almere (Países Bajos).

I was pretty suprised

When I heard about the news

I never thought that this would happen to me!

It’s a difficult time

But i’ll face it

Come back stronger

And make y’all proud again

Thanks for all the messages and support! ??????#beastmodepic.twitter.com/ek0ZHACwmz