La foto entre Sánchez y Harrison Ford que ha provocado el 'cachondeo' de las redes: "Yo tengo un Falcon"

Harrison Ford ha sido una de las presencias más destacadas de la Cumbre del clima que se celebra en Madrid esta semana. El actor hollywoodiense se ha fotografiado junto con el Presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez. La postura de ambos ha sido francamente llamativa y los comentarios y memes no se han hecho esperar en las redes sociales.

También, Pedro Sánchez, ha mantenido esta tarde en la cumbre del clima breves encuentros con personalidades políticas estadounidenses como Al Gore y John Kerry.

Estos son algunos de las mejores bromas que han compartido las redes:

-... y me montaron una gestora y me echaron y entonces pensé "¿Se rendiría Indiana Jones? Claro que no!" y aquí me tienes... Harrison Ford #COP25 pic.twitter.com/aGcq1jhel7

-Oye, Harrison Ford -Dime -¿Me dejas el Air Force One para darme una vuelta? -Ya te he dicho hace diez minutos que solo era una película, cansino pic.twitter.com/KsXPTdJrqz

-Harrison Ford Me dejarías pilotar tu Jet privado?...es que el Falcón dicen que no puedo llevarlo!!!

+One mojón for you !!!

No sabes llevar España ..te voy a dejar yo mi Jet!!! pic.twitter.com/bVTlHvzM2G