Una niña manda una carta a su perro recién fallecido y las consecuencias no las olvidará jamás

El amor de los dueños por los animales puede ser algo muy grande, pero aún más lo puede ser el de los más pequeños a sus mascotas. Es el caso de una niña de 4 años llamada Maci que, una semana después de tener que decir adiós para siempre a su mejor amiga de cuatro patas, le envió una carta en dirección al cielo para hacerle saber a Kendal lo que sentía y cuánto la echaba de menos. Todo ello a través de un dibujo que ya se ha vuelto viral en redes sociales, no solo por la ternura del momento que regaña esta niña estadounidense, sino por la increíble respuesta que recibió apenas unos días después y que no olvidará jamás.

Kendal era la perra de la familia muchos años antes de que la pequeña Maci llegara al mundo. Sin embargo, el animal se convirtió en su amiga inseparable durante los primeros cuatro años de vida de la niña. La propia Crystal Hopkins, madre de la niña, contaba en un medio especializado que la perra “se tumbaba con frecuenta junto a Maci mientras esta jugaba, entonces la pequeña paraba de repente para acariciar a Kendal o darle un abrazo rápido antes de decirle: 'te quiero, eres una buena chica'”.

Sin embargo, a los 13 años a Kendal le tocó el momento de irse para siempre. La niña quedó totalmente destrozada, pero su madre intentó explicarle que su amiga estaba ahora en un sitio mejor. “Después de que se calmara, me dijo que quería hacerle un dibujo a Kendal y mandárselo al cielo”, explica Crystal. Por ello, Maci se puso manos a la obra para preparar un dibujo con el que demostrarle a su perra que, aunque ya no esté con ella, la seguía teniendo en sus pensamientos.

Por ello, se acercó hasta el camión del cartero con su padre para entregarle la carta, que decía que “le quería y la echaba de menos”. “El cartero le dijo que se aseguraría en persona de que la perrita recibiera el tierno mensaje”, explicaba Crystal.

Tan solo un día después, el mismo cartero paró en la puerta de los Hopkins para entregar a la pequeña Maci algo que, seguro que ni siquiera ella esperaba: la respuesta de Kendal desde el cielo. “Cuando le dijimos que le había respondido se lanzó a abrazar el papel”. La carta mandaba un mensaje simple y claro: le agradecía el dibujo y le mandaba un mensaje de amor. “Nos dijo que Kendal decía que le quería, que le echaba de menos y que siempre va a estar en su corazón”.

La niña compartió la fotografía de la carta en redes sociales y se ha convertido en todo un fenómeno en internet. Los padres, por supuesto, no han desaprovechado la ocasión para agredecer profundamente la labor del cartero que trajo con tanta rapidez tan especial mensaje y que ha conseguido, con un simple gesto, que su hija de 4 años pueda llevar mejor uno de los momentos más tristes de sus 4 añitos de vida. “Ese día, parecía volver a ser un poco más ella misma y ese espíritu de felicidad”, aclaraba la madre. “Le hizo muy feliz”.

