Un perro salta por la ventana y lo que pasa después deja a todos helados

Los perros tienen una característica común que todos comparten. Por regla general, son mascotas activas a las cuales les gusta correr y hacer de las suyas. Lo que ni te imaginas es de lo que son capaces de hacer. El protagonista de una de las historias del día es un adorable perrito. Su dueño, se llama Haylie. Haylie vivió un momento crítico porque, por un segundo, creyó que perdía a su incomparable compañía. Pero antes quiero contarte por qué es importante que un perro se ejercite adecuadamente. Son innumerables los beneficios que reflejan que, si tu animal hace ejercicio y permanece activo, tendrás a tu inseparable amigo durante muchos años.

Entre otras cuestiones, si ejercitas a tu mascota, estimularás sus sentidos y mejorarás su socialización y salud. Combatirás su aburrumiento. Cansarás mental y físicamente al animal con lo que todo ello supone. Aumentarás para tu amigo el valor de la comida y la motivación por conseguirla. Si le das su recompensa tras una larga jornada de juegos, el alimento que le proporciones le sentará...¡genial!

Asimismo, harás que tu animalito sea menos agresivo y se convierta en un fiel compañero comprensivo, además de favorecer su propia autonomía. Pues bien, nuestro perrito de hoy y su dueña... parece que se han tomado estos consejos a rajatabla. Haylie, que como te contaba, así se llama la dueña tiene un perro adorable.

Y casi se queda sin su compañero de aventuras. El perrito desafió a la muerte de una manera prácticamente heroica. El salto fue captado en imágenes de seguridad y publicado por Haylie a través de redes sociales.

El pasado jueves, conocíamos esta increíble historia en la que Haylie escribía lo siguiente a través de Twitter: “Así que mi perro saltó por la ventana hoy...”. Vemos como la dueña lo cuenta con aparente normalidad, pero te puedes imaginar la cara de los vecinos que presenciaban desde sus casas la escena de película. Quizás las características físicas del animal no propiciaron un final desastroso.... pero enseguida te cuento como acabó esta historia. Un relato que han visto miles de personas en todo el mundo. Y todo gracias al valor de las redes sociales y la globalización que nos permite conocer a animales tan entrañables como este. Eso sí, el perrito dio un buen susto a su dueña y no ha dejado indiferente.

Pues bien, en esas imágenes vemos durante seis segundos de infarto como el perro se cae repentinamente de un piso bien alto de esa casa. No obstante, parece que el animal aterriza con seguridad hasta un césped cercano. Eso sí, parece que cae bien porque se escucha un leve “golpe” cuando el animal vuelve a tocar “tierra”.

so my dog jumped out of my window today... pic.twitter.com/6WezZlxuON