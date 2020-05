Un perro se lanza sobre el bebé de 7 meses y la verdadera razón lo convierte en un héroe

Nana es una mujer norteamericana que vivía junto a sus tres hijas en una vivienda de Stockton, en el estado norteamericano de California. La vida de toda la familia cambió para siempre un día de abril, cuando vivieron una historia de terror que nunca jamás olvidarán.

Nana comparte su vida con tres niñas: las mayores tienens 9 y 8 años y la más pequeña tiene apenas 7 meses. La madre y las dos hijas mayores se encontraban en el patio trasero de la vivienda cuando Sasha, un perro pitbull de ocho meses de edad, comenzó a ladrar desesperado. Sus nervios eran patentes y la familia no podía entender a qué venía tanta inquietud. La familia decidió entrar en la casa para ver qué pasaba y, cuando llegaron a la habitación donde se encontraba el animal, la escena que observaron les paralizó el corazón.

Lo primero que observó la madre, Nana, fue cómo Sasha tenía agarrado a la bebé por el pañal, como ella misma explicó: "Cuando entré a la habitación, Shaha ya tenía al bebé cogido por el pañal y la estaba arrastrando fuera de la cama".

Pero la agitación del pitbull Sasha no provenía de un ataque de locura del animal: tenía una razón de ser que acabó convirtiendo al joven perro en todo un héroe. El animal había descubierto que la vivienda estaba en llamas, algo de lo que nadie en la familia se había dado cuenta: “Se lo debo todo. Si no fuera por ella, hubiese tardado más en darme cuenta del incendio y las cosas podrían haber salido mucho peor"

Apenas un par de minutos después de que el perro se llevara la bebé agarrada por el pañal, la mayor parte de la casa estaba ya en llamas.

This is the fire that a pit bull alerted her family to in Stockton! They credit her with saving their lives https://t.co/vHX2iEpTftpic.twitter.com/vDs1B5mnic