Encuentra un "perrito" abandonado en la calle y la prueba de ADN deja a todos boquiabiertos

Un bonito día de primavera, un hombre se acercó a la comisaría de policía de Bartlett, en el estado norteamericano de Illinois. El hombre estaba agitado y traía un pequeño cachorrito en las manos.

Según explicaba el sargento Kyle Rybsaky a The Dodo, el hombre "dijo que vio a un perro vagando por la carretera mientras conducía". Entonces, con la intención de salvar la vida al perrito, "lo subió al coche y se lo llevó a la policía, para que fuera trasladado a algún refugio para animales abandonados".

Nada más ver al pequeño mamífero, los agentes estaban ya con la mosca detrás de la oreja: aquel perrito tenía unas uñas y unas patas desproporcionadas para tratarse de un perrito doméstico. La impresión de los agentes fue clara: aquel perrito no parecía un perrito. Por eso, decidieron empezar a investigar la procedencia de aquel curioso animal que había llegado a la comisaría de Bartlett.

Las investigaciones de los agentes sobre el origen de este precioso cachorrito dieron un resultado increíble: el "perrito" que había llegado aquella mañana a la comisaría en manos de un amable ciudadano era en realidad un cachorro de coyote.

This cute puppy was brought to the PD after a concerned resident found it alone on the side of a busy road. Actually, the puppy turned out to be a coyote! He was quite the attraction at the PD before he was brought to our friends at Willowbrook Wildlife. pic.twitter.com/Kx9DtsS4sd