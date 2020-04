Un perro se cruza con un elefante bebé y ocurre lo más insospechado

Un perro y un pequeño elefante bebé se han convertido en los protagonistas de internet con unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, en las que se ven lo que sucede cuando ambos se encuentran en un parque natural de Tailandia. El vídeo, que fue grabado por el grupo de excursionistas que acompañaba al perro, ha llegado al corazón de todos aquellos que han disfrutado de él en las redes sociales.

Un grupo de turistas pasea por el parque natural de Chiang Mai, en Tailandia, cuando se encuentran con una bonita familia de elefantes. Entre ellos, destaca el pequeño del grupo: un bebé elefante nada tímido que en seguida reclama la atención del perro visitante. En este vídeo se ve como el bebé elefante no tiene ningún temor y se aproxima sin miedo al perro, al que se enfrenta sin el menor problema.

El elefante se acerca sin miedo hacia el perro y comienza a perseguirlo, de manera que puede parecer que está intentando atacar y expulsar al pequeño intruso. Todas las personas que están alrededor contienen el aliento: la diferencia de tamaño entre el elefante y el perro es demasiado grande como para pasarla por alto.

El juego entre el perro y el elefante

Mientras, el resto de elefantes adultos observan la escena y no intervienen: tienen claro que el perro no supone una amenaza para la familia y solo es un pequeño jugetón que busca pasar un buen rato. Mientras tanto, el elefante bebé y el perro siguen a lo suyo. Mientras el elefantito sigue con sus rápidas acometidas, el perrito cada vez se muestra menos temeroso y espera a que el elefante se encuentre más próximo para emprender sus pequeñas carreras de huida. Está claro que el pequeño perro no teme al elefante gigante y simplemente se está divirtiendo con él.

Pero el elefante sigue obcecado en defender a su familia del intruso y ahí sigue, dale que te pego, embistiendo al perro recién llegado. Al final, el pequeño elefante aprende una gran lección de vida. Es incapaz de atrapar al ágil perro y acaba rindiéndose y yendo a esconderse entre los miembros más experimentados de su familia, que están ahí para acogerlo con cariño, a pesar de su derrota. Una sensación que todos hemos experimentado alguna vez en la vida.

Mientras tanto, los visitantes del parque observan con curiosidad la escena: no siempre se puede ver a dos animales tan distintos jugar y tantearse el uno al otro. Unas imágenes que seguro que aquellos que pudieron presenciarlas en directo en el parque Chiang Mai de Tailandia nunca van a olvidar.

El vídeo se ha convertido en toda una sensación en Youtube, donde acumula más de siete millones de visualizaciones y ha despertado comentarios de todo tipo entre los usuarios de la red social.

"Elefante: 'Ven aquí, perrito. Quiero ser tu amigo'

Perro: 'Solo si me atrapas'

Después de cinco intentos

Elefante:'Quién te crees que eres, pequeño listillo'"

Otros han observado la agudeza del pequeño can: "El perro se ha dado cuenta de que el elefante no tiene muy buen movimiento lateral. Esa es la clave de todo", asegura Peyman.

Comentarios para todos los gustos en este vídeo del encuentro entre un perro y un elefante bebé.

