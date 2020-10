Un perro confunde un panal de abejas con comida y las terribles consecuencias no las olvidará jamás

Hay una perrita que se llama Sonja y que tendrá que estar un tiempo sin jugar como le gustaría. Este animal se comió un panal de abejas y acabó con el hocico hinchado. El perfil en Twitter llamado We rate dogs, mostraba a Sonja en el veterinario.

Gracias a esto, conocíamos su adorable historia: "Esta es Sonja. En su defensa, diré que nadie le dijo explícitamente que las abejas no son comida", decía el mensaje en redes sociales.

This is Sonja. In her defense, nobody explicitly told her bees aren’t snacks. 13/10 would boop but gently pic.twitter.com/87HpwjV5x7

El mensaje se ha convertido en viral y ya acumula 23.100 retweets y 222.000 'likes'. Todo un fenómeno de masas. Algunos tuiteros aprovechaban esta historia para recordar (y también compartir) las "gracietas" que habían hecho sus animales de compañía. Muchos coincidían en que sus mascotas también se habían intentado comer abejas, libélulas u otros insectos, acabando hinchados.

My heart goes out to all the puppers who tried to eat bees. �� pic.twitter.com/P3eVc5lB1b