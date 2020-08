El motivo por el que este perrito sube a diario al autobús te romperá el corazón

El amor de un perro hacia su dueño no tiene límites. Según numerosos estudios, la hormona que llega a liberar el animal cuando ve a su “compañero” es igual a la que liberamos los humanos cuando nos enamoramos. Es la denominada oxitocina. Además, son muchas los relatos que demuestran que las mascotas son los seres más leales que existen en todo el mundo. En incontables ocasiones, llegan a serlo más que algunas personas. Nuestro protagonista de cuatro patas del día se llama Gringo, tiene un color canela y es un cachorro pequeño y entrañable. Y fíjate el alcance que tienen actualmente las redes sociales, que Gringo se encuentra en Lima (Perú) y su relato ha llegado a España . El espacio en el que se desarrolla la historia es en la Avenida Carlos Izaguirre, una de las principales vías de la ciudad por la cantidad de viandantes que la transitan.

La mascota se encuentra ahí diariamente, parece que “observando”. Durante un tiempo, Gringo se encontraba en esta vía. El motivo por el que estaba en esa Avenida ha dejado a todo el mundo sin palabras. Este animal perdió a su dueño, por ello... a cada autobús que paraba cerca de la mascota, Gringo se subía para inspeccionarlo todo y comprobar que su amigo fiel estaba. Pero nunca estaba.

Tal fue su afán e interés, que las personas que veían al animal a diario se sorprendían de su lealtad. La presencia de Gringo llamó muchísimo la atención de todos los transeúntes que allí se encontraban... así que intentaron ayudarle.

La ayuda que Gringo necesitaba para tratar de localizar a su dueño

De forma totalmente desinteresada, algunos de estos paseantes decidieron hacer algunas fotos al animal para ayudarlo a encontrar a sus familiares. Difundieron las imágenes a través de redes sociales. Este anuncio ha tocado la fibra sensible de miles de personas, quienes esperaban que su dueño apareciese pronto o que alguien se hiciese cargo de Gringo para evitar que permaneciese en la calle. Sobre todo, en las circunstancias en las que nos encontramos.... en un tiempo dónde el coronavirus impera frente a historias como la del pequeño y adorable Gringo.

De momento, el precioso cachorro todavía no se ha podido reencontrar con su dueño. No obstante, el familiar del perrito vio el mensaje a través de Facebook y decidió acercarse hasta la Avenida aunque no tuvo la suerte de reencontrarse con el animal. Por ello, ha pedido ayuda a las personas que pasen por el lugar, de que se pongan en contacto con ella.

Cuando cualquier persona pierde a su mascota, viven momentos de auténtica angustia y desasosiego. Por ello, si te reencuentras con tu fiel amigo es muy importante que no lo asustes e intentes atraerlo hacia ti. Eso sí, recuerda que si notas al animal violento lo mejor es no acercarte e intentar “engañarle” mediante alimentos. Por supuesto, aprovecha las redes sociales para difundir la fotografia de tu mascota. Con suerte, lo localizarás pronto y recibirás la ayuda de todos tus cercanos. Ojalá Gringo y su dueño se reencuentren pronto.

Por desgracia esta es una situación muy recurrente. La de un pobre animal que se queda abandonado o perdido por la calle en diferentes circunstancias y busca el consuelo en cualquier transeúnte. Además, es una circunstancia que se vuelve más común todavía en épocas tan señaladas como las vacaciones, o cuando crece el animal y pierde esa inocencia de los primeros meses de vida.