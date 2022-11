Las siete claves para poder cuidar a un conejo como mascota

Los conejos son unas mascotas muy populares. Actualmente, son el tercer animal de compañía favorito de los españoles, solo le superan los perros y los gatos. No es de extrañar que sea tan popular, viven en una jaula, por lo que no ensucian la casa, son adorables y fáciles de cuidar. Sin embargo, al igual que los perros y gatos, los conejos también necesitan ciertos cuidados. Por lo que si queremos que nuestro conejo tenga una vida larga debemos seguir algunas indicaciones.

Una alimentación adecuada

Los conejos no comen solo pienso, también necesitan comer heno. Además, es necesario proporcionarles hojas verdes y hierba fresca. También podemos darles frutas y verduras de vez en cuando, pero no debemos abusar. Porque contienen carbohidratos, que no es lo mejor para el animal.

Nada de jaulas para hámster

Nunca metas a tu conejo en una jaula minúscula. Tenemos que asegurarnos de que tiene en esta suficiente espacio para moverse, saltar y ponerse cómodo. Es importante que la jaula contenga una bandeja con viruta prensada para que el animal haga sus necesidades. Bajo ningún concepto uses arena para gatos, porque les causa alergias, infecciones e irritación.

Sácalo de la jaula lo suficiente

Los conejos necesitan correr, saltar y jugar. Por lo que es recomendable sacarlos al menos 1 hora al día de la jaula para que campen a sus anchas. Eso sí, mantenlo vigilado para que no cause ningún destrozo y, sobre todo, para que no corra ningún tipo de peligro. Recuerda que los conejos en estado salvaje son presas. Sin embargo, no debes dejarlo mucho tiempo al aire libre. Pues son muy sensibles a las temperaturas extremas y al exceso de exposición solar.

Esterilízalo

Aunque vaya a vivir en solitario, es recomendable castrarlo parta evitar enfermedades y problemas de comportamiento. Debido a que si no hacemos esto se vuelven excesivamente territoriales y ariscos.

No lo tomes mucho en brazos

Esto se debe al instinto de supervivencia, que les invita a huir a toda velocidad ante cualquier peligro. Si los tenemos en brazos mucho tiempo se sentirán atrapados y tendrán miedo. Lo mejor es sentarnos en el suelo y dejar que nuestra mascota se acerque a nosotros, hasta que se acostumbre. Si mientras que lo tienes en brazos intenta irse, déjalo ir, nunca debemos retenerlos en contra de su voluntad.

No es necesario bañarlos

Los conejos no necesitan bañarse. En vez de eso podemos limpiarlos con un paño ligeramente húmedo. Si aun así es necesario darle un baño, hazlo de la siguiente forma: llena una bañera (preferiblemente una palangana) con un poco de agua tibia, lo sumergimos en esta el menor tiempo posible, lo frotamos suavemente y usamos un jabón con pH neutro, lo aclaramos y lo secamos muy bien.

Llévalo al veterinario

Los conejos también tienen que ir al veterinario. Por lo que no es buena idea que limitemos las visitas de nuestra mascota a las vacunas reglamentarias. Lo mejor es llevarlo de vez en cuando parta que le hagan un chequeo rutinario o cuando tengas la sospecha de que no se encuentra bien.