"Somos autocaravanistas por una forma distinta de ver la vida"

Estamos en Rota (Cádiz). Amanece. Comienza otro día. Julio, policía nacional, se pone en marcha, tiene turno, hay que ir a trabajar. Yolanda se puede quedar en la cama porque ella es ama de casa, mejor, ama y señora de su autocaravana. Aunque no remoloneará mucho tiempo entre las sábanas, siempre hay una ola que navegar, y el viento no siempre está a favor -es que Julio y Yolanda son también kitesurfistas-.

Su hogar está aparcado frente al mar en un terreno que tienen alquilado para los días de trabajo de Julio. Cuando llegan las jornadas de descanso, no se lo piensan, arrancan el motor de la Súper Monstruo - así llaman a su casa, su autocaravana, como la que salía en un episodio de los Simpson-, ponen en marcha sus 6.000 kilos y Julio conduce como si de un coche se tratara (pese a que son 9 metros de longitud), allá donde la vida los lleve.

A veces tienen un destino muy claro, pero todo se puede cambiar si al llegar no te gusta. "Viajar sin planificar porque no disponemos de hoteles y te quedas dos, tres, cinco días o te vas rápido porque no te encaja" cuenta Julio que aún no se define como nómada, categoría que sí piensa alcanzar en cuanto se jubile.

En su día a día, como funcionario, como policía, la diferencia con sus compañeros del Cuerpo es que ellos viven en una casa tradicional y Julio en un vehículo especial, vive sobre ruedas. "Es nuestro concepto de vida, hemos hecho una gran inversión y tenemos de todo, conexiones a internet, una televisión inteligente, paneles solares, aire acondicionado… no echamos nada en falta".

Julio y Yolanda no se consideran nómadas, -al menos como hemos visto en la triunfadora de los grandes premios del cine-, o no son nómadas de momento. "Nuestra autocaravana está parada en un terreno que tenemos y nuestra vida es convencional, ahora en los días de descanso sí podemos ser un poco nómadas. Cuando me jubile sí seremos nómadas, estaremos recorriendo mundo sin parar. Es nuestra ilusión".

Julio y Yolanda son autocaravanistas que no es lo mismo que caravanista, porque "hay que distinguir entre una caravana y una autocaravana, esta última lleva el vehículo motor adosado a una vivienda y la normativa entre una y otra también son distintas. La caravana si la estacionas en una vía pública puedes vulnerar alguna normativa. Con la autocaravana, el pernoctar mientras no saques elementos de camping, puedes estacionar y vivir en ella" y en cualquier lugar explica Julio.

Un autocaravanista no nace, se hace y nuestra pareja decidió hace ya una década esta filosofía de vida, “a quien coge la caravana un fin de semana o en las vacaciones, los hay que viven en una caravana por necesidad y luego, los que tenemos este concepto de vida que se va extendiendo cada vez más” afirman, “para nosotros es una forma de ver la vida de manera más minimalista, menos es más, al final con menos cositas te das cuenta de que funcionas y eres mucho más feliz”.