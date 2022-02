Margarita Jiménez, alcaldesa de San Lorenzo de Tormes (Ávila)

Margarita Jiménez es alcaldesa de San Lorenzo de Tormes en Ávila. Lleva al frente del consistorio 12 años, aunque su lugar de residencia es Madrid. Responde a las peticiones de la ciudadanía entre idas y venidas a la localidad. Este municipio cuenta con unos 50 habitantes censados.

"Vemos mal todo el lío político... la media de edad es de 50 años. Niños no tenemos. Han llegado muchos emigrantes que teletrabajan, sobre todo desde hace 4 o 5 años. A mis vecinos lo que más les preocupa es el transporte. De toda la vida, hemos tenido un autobús y ahora pasa por el municipio y no para. Es incomprensible. Además, la asistencia médica tampoco es favorable y les limita. El internet tampoco nos llega como debería... eso me lo demandan mucho".