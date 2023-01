Mar, paciente de este tipo de clínicas online, nos cuenta los problemas que ella tuvo

Y así es como en estas clínicas online operan en el momento en el que tienes una urgencia o, parte del tratamiento, no funciona como te prometieron que haría. Y aunque te prometen que ante una situación de este tipo un profesional te atenderá, eso nunca acaba pasando. "Yo fui una vez a hacerme el escáner 3D para que me pasaran el presupuesto, y una segunda vez porque me pusieron un atache, algo que te ponen en la boca para que los dientes se te muevan más, y uno se me cayó. Me dieron cita y tuve que esperar como mes y medio para que me atendieran" contaba Mar.