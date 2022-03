'Yo iba a trabajar o a estudiar y ahora empiezo de cero'

Hablamos con él el pasado mes de agosto. Entonces estaba desbordado por la atención a los primeros refugiados afganos que llegaban a España huyendo del horror talibán. Casi siete meses después la historia se repite. Pero en este caso los que huyen son ciudadanos ucranianos. Gabriel nos cuenta que aún no ha llegado el contingente grande de evacuados pero sí muchas personas que lo han hecho por sus propios medios. 'Ya sea porque tenían algún tipo de relación con España o por familiares suyos que les han gestionado la llegada aquí. También incluso algunas personas que contaban con una segunda residencia en nuestro país'. De entonces ahora nos marca las diferencias. 'No estamos viviendo una evacuación como la de Afganistán que era de gente sin medios. Ucrania es un país como España'. No ha llegado el contingente grande como lo denomina él pero ya están desbordados de trabajo. 'Hasta ahora funcionábamos con ocho intérpretes de ruso y ucraniano para todo lo que ocurría en España con estos ciudadanos que ya estaban aquí y que nos necesitaban. Pero hemos pasado a 19 para ser capaces de atender el servicio'.